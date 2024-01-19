У Києві госпіталізували 8 вихованців спортивного ліцею-інтернату. У 7 підтвердили COVID-19
Київ • УНН
Вісьмох вихованців Київського спортивного ліцею-інтернату госпіталізували через COVID-19. Стан здоров'я пацієнтів віком від 13 до 16 років оцінюється як середньої тяжкості.
Із Київського спортивного ліцею-інтернату госпіталізовано 8 дітей. У 7 з них вже лабораторно підтвердили COVID-19. Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я, передає УНН.
За даними КМДА, вихованці закладу перебувають у Київській міській дитячій клінічній інфекційній лікарні під пильним наглядом медиків. Наразі їхній стан середньої важкості. Вік пацієнтів від 13 до 16 років.
Коронавірус не зник: киянам радять повернутись до маскового режиму08.01.24, 20:00 • 47609 переглядiв
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Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликає продовжити дотримання маскового режиму й соціальної дистанції, щоб уникнути зараження на гострі респіраторні захворювання, серед яких грип, COVID-19 та інші.
Фахівці Департаменту охорони здоровʼя КМДА закликають бути уважними до свого здоровʼя та відповідальними. При найменших проявах захворювання залишатися вдома, аби не заражати інших, та одразу звертатися до лікарів.