В Киеве госпитализировали 8 воспитанников спортивного лицея-интерната. У 7 подтвердили COVID-19

Из Киевского спортивного лицея-интерната госпитализированы 8 детей. У 7 из них уже лабораторно подтвердили COVID-19. Об этом сообщает Департамент здравоохранения, передает УНН.

По данным КГГА, воспитанники заведения находятся в Киевской городской детской клинической инфекционной больнице под пристальным наблюдением медиков. Сейчас их состояние средней тяжести. Возраст пациентов от 13 до 16 лет.

Коронавирус не исчез: киевлянам советуют вернуться к масочному режиму

Напомним

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает продолжить соблюдение масочного режима и социальной дистанции, чтобы избежать заражения острыми респираторными заболеваниями, среди которых грипп, COVID-19 и другие.

Специалисты Департамента здравоохранения КГГА призывают быть внимательными к своему здоровью и ответственными. При малейших проявлениях заболевания оставаться дома, чтобы не заражать других, и сразу обращаться к врачам.