В Киеве госпитализировали 8 воспитанников спортивного лицея-интерната. У 7 подтвердили COVID-19
Воспитанников Киевского спортивного лицея-интерната госпитализировали из-за COVID-19. Состояние здоровья пациентов в возрасте от 13 до 16 лет оценивается как средней тяжести.
Власти Кыргызстана объявили войну гражданскому обществу - росСМИ
Кыргызстан обвиняют в подавлении свободной журналистики, проводя обыски и задержания сотрудников СМИ по обвинениям в "пропаганде войны". 50 российских журналистов написали открытое письмо с призывом освободить их.
Швеция покупает новейшие мобильные системы ПВО малой дальности
Компания Saab получила заказ от Шведского агентства оборонных закупок на производство систем противовоздушной обороны MSHORAD.
Дело Гринкевичей: второго фигуранта тоже отправили под стражу
Фигуранта дела Гринкевичей взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере более 500 млн грн (165 126 прожиточных минимумов).
К "максимальной сдержанности" призывает Иран и Пакистан Глава ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Иран и Пакистан "проявлять максимальную сдержанность" после военных конфликтов между двумя странами. В ООН подчеркнули, что любые вопросы безопасности должны решаться мирным путем через диалог и сотрудничество.
"Придется привлекать наши войска для помощи союзникам по НАТО": Белый дом об угрозах от неодобрения "пакета" для Украины
Президент Джо Байден предупредил конгрессменов-республиканцев о потенциальных угрозах для США и их союзников, если не будет одобрен дополнительный пакет помощи Украине в размере 61 миллиард долларов.
Партизаны зафиксировали переброску носителя сверхзвуковых ракет "Оникс" в оккупированном Крыму
По информации партизан, ракетный комплекс используется для поражения надводных кораблей различных классов и видов, а также наземных целей в условиях радиоэлектронного противодействия.
Правительство Румынии одобрило первый пакет мер по удовлетворению требований протестующих фермеров и дальнобойщиков - СМИ
Правительство Румынии объявило о мерах в ответ на протесты фермеров и водителей грузовиков против высоких затрат на ведение бизнеса. Среди них - компенсация убытков, вызванных конфликтом в Украине, и изменения в правила автомобильных перевозок.
Дело Гринкевичей: суд арестовал одного из фигурантов
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для фигуранта дела Гринкевичей с возможностью внесения залога в размере более 500 миллионов гривен.
Россия впервые использовала для удара по Украине 4-тонную противокорабельную ракету П-35 - Defense Exspress
Как сообщается, Россия применила противокорабельную ракету P-35 из 60-х годов для удара по Украине, что стало первым известным случаем использования этой ракеты, сообщает Defense Express.