Ексфутболіста "Динамо" Дениса Гармаша мобілізовано: ТЦК спростовує чутки про затримання та вимагання хабаря

$42.190.11
48.870.08
ukenru
Ексклюзив
13:08 • 2618 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
13:03 • 836 перегляди
Ще одна категорія українці може оформити відстрочку через "Резерв+"
11:00 • 16891 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
09:41 • 15046 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
09:17 • 15321 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
08:06 • 26387 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
28 листопада, 06:58 • 18579 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
28 листопада, 06:35 • 17082 перегляди
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
28 листопада, 06:29 • 14740 перегляди
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
27 листопада, 22:13 • 12002 перегляди
Київське "Динамо" звільнило Шовковського та весь тренерський штабPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1.5м/с
81%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Українця знайшли мертвим у згорілому автомобілі у Відні - ЗМІPhoto28 листопада, 06:12 • 14814 перегляди
Кількість жертв пожежі у Гонконзі продовжує зростати, йдуть останні пошуки вцілілих у 7 вежахVideo28 листопада, 07:16 • 15019 перегляди
Підривати себе гранатами: Кім Чен Ин наказав своїм солдатам в Україні в полон не здаватися28 листопада, 07:24 • 17852 перегляди
У Львові у чоловіка після поїздки в Індонезію виявили гарячку Денге: які симптоми 28 листопада, 07:39 • 16463 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер10:45 • 14921 перегляди
Публікації
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі12:04 • 9632 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto11:00 • 16893 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер10:45 • 15141 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
08:06 • 26390 перегляди
У Львові у чоловіка після поїздки в Індонезію виявили гарячку Денге: які симптоми 28 листопада, 07:39 • 16692 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Барт Де Вевер
Андрій Єрмак
Андрій Сибіга
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Сумська область
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 20146 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 37571 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 57823 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 90659 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 105726 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Північний потік
БМ-21 «Град»
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Ексфутболіста "Динамо" Дениса Гармаша мобілізовано: ТЦК спростовує чутки про затримання та вимагання хабаря

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Київський ТЦК повідомив про мобілізацію колишнього футболіста Дениса Гармаша, який не мав відстрочки чи бронювання. Спортсмен самостійно обрав підрозділ ЗСУ після проходження медкомісії та був визнаний придатним до служби.

Ексфутболіста "Динамо" Дениса Гармаша мобілізовано: ТЦК спростовує чутки про затримання та вимагання хабаря
Фото: VBET Ліга

У Київському ТЦК повідомили про мобілізацію колишнього футболіста київського "Динамо" та збірної України Дениса Гармаша. За даними працівників установи, "відстрочки та бронювання у Гармаша не було, тому його мобілізували". Після спілкування з рекрутерами спортсмен самостійно обрав підрозділ ЗСУ, у якому проходитиме службу. Про це пише УНН із посиланням на Київський міський ТЦК та СП.

Деталі

На тлі появи в соцмережах суперечливих заяв ТЦК оприлюднив роз’яснення, аби зняти напругу та уникнути маніпуляцій.

До уваги громадськості та представників медіа! В мережі поширюється маніпулятивна інформація про нібито затримання із застосуванням сили ексфутболіста одного з футбольних клубів. Також зазначається, що в нього вимагали ще і хабар. Для запобігання розповсюдженню викривленої інформації, повідомляємо, що Національною поліцією до Печерського РТЦК та СП міста Києва був доставлений колишній футболіст Денис Гармаш для уточнення даних. Бронювання чи відстрочки від призову за мобілізацією він не мав

- йдеться у повідомленні Київського ТЦК та СП зазначено.

Ще одна категорія українці може оформити відстрочку через "Резерв+"28.11.25, 15:03 • 850 переглядiв

Також у ТЦК наголосили, що ексфутболіст самостійно обрав підрозділ ЗСУ, в якому надалі проходитиме військову службу. Він пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до служби.  

У ТЦК підкреслюють, що процес відбувся у правовому полі та без будь-яких конфліктів.

Довідково

Денис Гармаш – український півзахисник, найбільш відомий за виступами за "Динамо" Київ, у складі якого провів більшу частину кар’єри (понад десять сезонів). Також виступав за турецький "Різеспор" та молдовський "Зімбру" на ранньому етапі кар’єри, а завершував професійні виступи в турецькому "Гіресунспорі".

Фото: HotSport
Фото: HotSport

За національну збірну України Гармаш відіграв понад 30 матчів, беручи участь у відбіркових циклах чемпіонатів Європи та світу.

Футболіст добре відомий уболівальникам своїм агресивним і емоційним стилем гри, частими боротьбами у центрі поля та гострим характером, який нерідко призводив до конфліктних епізодів і жорстких єдиноборств.

Київське "Динамо" звільнило Шовковського та весь тренерський штаб28.11.25, 00:13 • 12005 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоСпорт
Мобілізація
ТЦК та СП
Національна поліція України
Міністерство оборони України
Україна