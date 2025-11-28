Ексфутболіста "Динамо" Дениса Гармаша мобілізовано: ТЦК спростовує чутки про затримання та вимагання хабаря

Фото: VBET Ліга

У Київському ТЦК повідомили про мобілізацію колишнього футболіста київського "Динамо" та збірної України Дениса Гармаша. За даними працівників установи, "відстрочки та бронювання у Гармаша не було, тому його мобілізували". Після спілкування з рекрутерами спортсмен самостійно обрав підрозділ ЗСУ, у якому проходитиме службу. Про це пише УНН із посиланням на Київський міський ТЦК та СП.

Деталі

На тлі появи в соцмережах суперечливих заяв ТЦК оприлюднив роз’яснення, аби зняти напругу та уникнути маніпуляцій.

До уваги громадськості та представників медіа! В мережі поширюється маніпулятивна інформація про нібито затримання із застосуванням сили ексфутболіста одного з футбольних клубів. Також зазначається, що в нього вимагали ще і хабар. Для запобігання розповсюдженню викривленої інформації, повідомляємо, що Національною поліцією до Печерського РТЦК та СП міста Києва був доставлений колишній футболіст Денис Гармаш для уточнення даних. Бронювання чи відстрочки від призову за мобілізацією він не мав - йдеться у повідомленні Київського ТЦК та СП зазначено.

Також у ТЦК наголосили, що ексфутболіст самостійно обрав підрозділ ЗСУ, в якому надалі проходитиме військову службу. Він пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до служби.

У ТЦК підкреслюють, що процес відбувся у правовому полі та без будь-яких конфліктів.

Довідково

Денис Гармаш – український півзахисник, найбільш відомий за виступами за "Динамо" Київ, у складі якого провів більшу частину кар’єри (понад десять сезонів). Також виступав за турецький "Різеспор" та молдовський "Зімбру" на ранньому етапі кар’єри, а завершував професійні виступи в турецькому "Гіресунспорі".

За національну збірну України Гармаш відіграв понад 30 матчів, беручи участь у відбіркових циклах чемпіонатів Європи та світу.

Футболіст добре відомий уболівальникам своїм агресивним і емоційним стилем гри, частими боротьбами у центрі поля та гострим характером, який нерідко призводив до конфліктних епізодів і жорстких єдиноборств.

