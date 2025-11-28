$42.190.11
48.870.08
ukenru
Эксклюзив
13:56 • 1822 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
13:08 • 5158 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
13:03 • 4048 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
11:00 • 19757 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
09:41 • 16524 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
09:17 • 16292 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 28231 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
28 ноября, 06:58 • 18975 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
28 ноября, 06:35 • 17226 просмотра
НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - источники
28 ноября, 06:29 • 14862 просмотра
Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Экс-футболист "Динамо" Денис Гармаш мобилизован: ТЦК опровергает слухи о задержании и вымогательстве взятки

Киев • УНН

 788 просмотра

Киевский ТЦК сообщил о мобилизации бывшего футболиста Дениса Гармаша, у которого не было отсрочки или бронирования. Спортсмен самостоятельно выбрал подразделение ВСУ после прохождения медкомиссии и был признан годным к службе.

Экс-футболист "Динамо" Денис Гармаш мобилизован: ТЦК опровергает слухи о задержании и вымогательстве взятки
Фото: VBET Лига

В Киевском ТЦК сообщили о мобилизации бывшего футболиста киевского "Динамо" и сборной Украины Дениса Гармаша. По данным сотрудников учреждения, "отсрочки и бронирования у Гармаша не было, поэтому его мобилизовали". После общения с рекрутерами спортсмен самостоятельно выбрал подразделение ВСУ, в котором будет проходить службу. Об этом пишет УНН со ссылкой на Киевский городской ТЦК и СП.

Подробности

На фоне появления в соцсетях противоречивых заявлений ТЦК обнародовал разъяснения, чтобы снять напряжение и избежать манипуляций.

Вниманию общественности и представителей медиа! В сети распространяется манипулятивная информация о якобы задержании с применением силы экс-футболиста одного из футбольных клубов. Также отмечается, что у него требовали еще и взятку. Для предотвращения распространения искаженной информации, сообщаем, что Национальной полицией в Печерский РТЦК и СП города Киева был доставлен бывший футболист Денис Гармаш для уточнения данных. Бронирования или отсрочки от призыва по мобилизации он не имел

- говорится в сообщении Киевского ТЦК и СП.

Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"28.11.25, 15:03 • 4066 просмотров

Также в ТЦК отметили, что экс-футболист самостоятельно выбрал подразделение ВСУ, в котором в дальнейшем будет проходить военную службу. Он прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к службе.  

В ТЦК подчеркивают, что процесс прошел в правовом поле и без каких-либо конфликтов.

Справка

Денис Гармаш – украинский полузащитник, наиболее известный по выступлениям за "Динамо" Киев, в составе которого провел большую часть карьеры (более десяти сезонов). Также выступал за турецкий "Ризеспор" и молдавский "Зимбру" на раннем этапе карьеры, а завершал профессиональные выступления в турецком "Гиресунспоре".

Фото: HotSport
Фото: HotSport

За национальную сборную Украины Гармаш отыграл более 30 матчей, участвуя в отборочных циклах чемпионатов Европы и мира.

Футболист хорошо известен болельщикам своим агрессивным и эмоциональным стилем игры, частыми борьбами в центре поля и острым характером, который нередко приводил к конфликтным эпизодам и жестким единоборствам.

Киевское «Динамо» уволило Шовковского и весь тренерский штаб28.11.25, 00:13 • 12051 просмотр

Степан Гафтко

ОбществоСпорт
Мобилизация
ТЦК и СП
Национальная полиция Украины
Министерство обороны Украины
Украина