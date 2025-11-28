Экс-футболист "Динамо" Денис Гармаш мобилизован: ТЦК опровергает слухи о задержании и вымогательстве взятки
Киев • УНН
Киевский ТЦК сообщил о мобилизации бывшего футболиста Дениса Гармаша, у которого не было отсрочки или бронирования. Спортсмен самостоятельно выбрал подразделение ВСУ после прохождения медкомиссии и был признан годным к службе.
В Киевском ТЦК сообщили о мобилизации бывшего футболиста киевского "Динамо" и сборной Украины Дениса Гармаша. По данным сотрудников учреждения, "отсрочки и бронирования у Гармаша не было, поэтому его мобилизовали". После общения с рекрутерами спортсмен самостоятельно выбрал подразделение ВСУ, в котором будет проходить службу. Об этом пишет УНН со ссылкой на Киевский городской ТЦК и СП.
Подробности
На фоне появления в соцсетях противоречивых заявлений ТЦК обнародовал разъяснения, чтобы снять напряжение и избежать манипуляций.
Вниманию общественности и представителей медиа! В сети распространяется манипулятивная информация о якобы задержании с применением силы экс-футболиста одного из футбольных клубов. Также отмечается, что у него требовали еще и взятку. Для предотвращения распространения искаженной информации, сообщаем, что Национальной полицией в Печерский РТЦК и СП города Киева был доставлен бывший футболист Денис Гармаш для уточнения данных. Бронирования или отсрочки от призыва по мобилизации он не имел
Также в ТЦК отметили, что экс-футболист самостоятельно выбрал подразделение ВСУ, в котором в дальнейшем будет проходить военную службу. Он прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к службе.
В ТЦК подчеркивают, что процесс прошел в правовом поле и без каких-либо конфликтов.
Справка
Денис Гармаш – украинский полузащитник, наиболее известный по выступлениям за "Динамо" Киев, в составе которого провел большую часть карьеры (более десяти сезонов). Также выступал за турецкий "Ризеспор" и молдавский "Зимбру" на раннем этапе карьеры, а завершал профессиональные выступления в турецком "Гиресунспоре".
За национальную сборную Украины Гармаш отыграл более 30 матчей, участвуя в отборочных циклах чемпионатов Европы и мира.
Футболист хорошо известен болельщикам своим агрессивным и эмоциональным стилем игры, частыми борьбами в центре поля и острым характером, который нередко приводил к конфликтным эпизодам и жестким единоборствам.
