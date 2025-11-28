Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+" - Минобороны
Киев • УНН
Запрос на отсрочку могут военнообязанные, у которых отец или мать имеет инвалидность I или II группы.
В мобильном приложении "Резерв+" появилась возможность оформить отсрочку для тех, у кого один из родителей имеет инвалидность I или II группы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Детали
Данной услугой можно воспользоваться, если военнообязанный является единственным совершеннолетним ребенком, у которого есть отец или мать с инвалидностью, а также, когда в семье есть только один из родителей.
Как можно оформить отсрочку
- Следует подать запрос в приложении "Резерв+";
- Система автоматически
проверит данные в государственных реестрах;
- Если основания подтверждаются - отсрочка автоматически предоставляется, а информация о ней появляется в электронном военно-учетном документе.
Как заявили в Минобороны, данный процесс полностью автоматизирован, без справок, очередей и визитов в ТЦК. Обычно он длится от нескольких минут до нескольких часов.
Сейчас услуга доступна онлайн, если военнообязанный - единственный совершеннолетний ребенок человека с инвалидностью и в семье есть только один из родителей. Если есть другие совершеннолетние дети или оба родителя, подать запрос нельзя
Напомним
Министерство обороны Украины начало тестирование новой функции в приложении "Резерв+". Это позволит добавить фото владельца документа.