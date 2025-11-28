Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+" - Минобороны

Фото: Министерство обороны Украины

В мобильном приложении "Резерв+" появилась возможность оформить отсрочку для тех, у кого один из родителей имеет инвалидность I или II группы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Детали

Данной услугой можно воспользоваться, если военнообязанный является единственным совершеннолетним ребенком, у которого есть отец или мать с инвалидностью, а также, когда в семье есть только один из родителей.

Как можно оформить отсрочку

Следует подать запрос в приложении "Резерв+";

Система автоматически проверит данные в государственных реестрах;

Если основания подтверждаются - отсрочка автоматически предоставляется, а информация о ней появляется в электронном военно-учетном документе.

Как заявили в Минобороны, данный процесс полностью автоматизирован, без справок, очередей и визитов в ТЦК. Обычно он длится от нескольких минут до нескольких часов.

Сейчас услуга доступна онлайн, если военнообязанный - единственный совершеннолетний ребенок человека с инвалидностью и в семье есть только один из родителей. Если есть другие совершеннолетние дети или оба родителя, подать запрос нельзя - говорится в сообщении.

Напомним

Министерство обороны Украины начало тестирование новой функции в приложении "Резерв+". Это позволит добавить фото владельца документа.