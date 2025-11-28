Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
Київ • УНН
Запит на відстрочку можуть військовозобов’язані, в яких батько або мати має інвалідність I чи II групи.
У мобільному додатку "Резерв+" з’явилась можливість оформити відстрочку для тих, у кого один з батьків має інвалідність І чи ІІ групи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.
Деталі
Даною послугою можна скористатися, якщо військовозобов’язаний є єдиною повнолітньою дитиною, в якої є батько або мати з інвалідністю, а також, коли в сім’ї є тільки один із батьків.
Як можна оформити відстрочку
- Слід подати запит у застосунку "Резерв"+;
- Система автоматично
перевірить дані у державних реєстрах;
- Якщо підстави підтверджуються - відстрочка автоматично надається, а інформація про неї з’являється в електронному військово-обліковому документі.
Як заявили в Міноборони, даний процес є повністю автоматизованим, без довідок, черг і візитів до ТЦК. Зазвичай він триває від кількох хвилин до кількох годин.
Наразі послуга доступна онлайн, якщо військовозобов’язаний - єдина повнолітня дитина людини з інвалідністю і в сім’ї є тільки один із батьків. Якщо є інші повнолітні діти або обидва батьки, подати запит не можна
Нагадаємо
Міністерство оборони України розпочало тестування нової функції в застосунку "Резерв+". Це дозволить додати фото власника документу.