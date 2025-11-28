$42.190.11
Ексклюзив
13:56 • 554 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
13:08 • 3814 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
13:03 • 2784 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
11:00 • 18658 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
09:41 • 15986 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
09:17 • 15993 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
08:06 • 27543 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
28 листопада, 06:58 • 18846 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
28 листопада, 06:35 • 17166 перегляди
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
28 листопада, 06:29 • 14814 перегляди
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"

Київ • УНН

 • 2788 перегляди

📝 Редагувати новину

Запит на відстрочку можуть військовозобов’язані, в яких батько або мати має інвалідність I чи II групи.

Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
Фото: Міністерство оборони України

У мобільному додатку "Резерв+" з’явилась можливість оформити відстрочку для тих, у кого один з батьків має інвалідність І чи ІІ групи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.

Деталі

Даною послугою можна скористатися, якщо військовозобов’язаний є єдиною повнолітньою дитиною, в якої є батько або мати з інвалідністю, а також, коли в сім’ї є тільки один із батьків.

Як можна оформити відстрочку

  • Слід подати запит у застосунку "Резерв"+;
    • Система автоматично перевірить дані у державних реєстрах;
      • Якщо підстави підтверджуються - відстрочка автоматично надається, а інформація про неї з’являється в електронному військово-обліковому документі.

        Як заявили в Міноборони, даний процес є повністю автоматизованим, без довідок, черг і візитів до ТЦК. Зазвичай він триває від кількох хвилин до кількох годин.

        Наразі послуга доступна онлайн, якщо військовозобов’язаний - єдина повнолітня дитина людини з інвалідністю і в сім’ї є тільки один із батьків. Якщо є інші повнолітні діти або обидва батьки, подати запит не можна

        - йдеться в повідомленні.

        Нагадаємо

        Міністерство оборони України розпочало тестування нової функції в застосунку "Резерв+". Це дозволить додати фото власника документу.

        Євген Устименко

        СуспільствоТехнології
        Мобілізація
        Воєнний стан
        Війна в Україні
        ТЦК та СП
        Міністерство оборони України
        Україна