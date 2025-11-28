Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"

Фото: Міністерство оборони України

У мобільному додатку "Резерв+" з’явилась можливість оформити відстрочку для тих, у кого один з батьків має інвалідність І чи ІІ групи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.

Деталі

Даною послугою можна скористатися, якщо військовозобов’язаний є єдиною повнолітньою дитиною, в якої є батько або мати з інвалідністю, а також, коли в сім’ї є тільки один із батьків.

Як можна оформити відстрочку

Слід подати запит у застосунку "Резерв"+;

Система автоматично перевірить дані у державних реєстрах;

Якщо підстави підтверджуються - відстрочка автоматично надається, а інформація про неї з’являється в електронному військово-обліковому документі.

Як заявили в Міноборони, даний процес є повністю автоматизованим, без довідок, черг і візитів до ТЦК. Зазвичай він триває від кількох хвилин до кількох годин.

Наразі послуга доступна онлайн, якщо військовозобов’язаний - єдина повнолітня дитина людини з інвалідністю і в сім’ї є тільки один із батьків. Якщо є інші повнолітні діти або обидва батьки, подати запит не можна - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Міністерство оборони України розпочало тестування нової функції в застосунку "Резерв+". Це дозволить додати фото власника документу.