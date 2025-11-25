Правоохоронці викрили схеми незаконного перетину кордону та хабарництва у двох областях України - Офіс генпрокурора

Правоохоронці у Львівській та Київській областях викрили низку правопорушень, серед яких незаконне переправлення осіб через державний кордон, а також одержання неправомірної вигоди службовою особою та вплив за винагороду на рішення службових осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

На Львівщині двоє жителів Золочівської громади пропонували військовозобов’язаному нелегальний виїзд до Молдови за 13 000 доларів США. Ухилянт мав перейти кордон за допомогою човна.

Після отримання 3 500 доларів США першої частини оплати чоловіків затримали. Їм оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою або вчинені з корисливих мотивів).

Санкція статті передбачає позбавлення волі від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років з конфіскацією майна.

Також у Львові лікарка медичного закладу вимагала й отримала 2 000 доларів США за продовження ІІІ групи інвалідності та підвищення відсотка втрати працездатності. Її затримали у робочому кабінеті після отримання коштів і оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди).

Санкція статті передбачає позбавлення волі від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років, з конфіскацією майна.

На Київщині чоловік за 14 000 доларів США пропонував військовозобов’язаним оформити документи про постійний догляд за літньою матір’ю - підставу для відстрочки. Як встановило слідство, чоловік запевняв, що має зв’язки у соцзахисті та ТЦК та СП і може "без перевірок" оформити потрібні документи, якщо жінці понад 60 років.

Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди).

Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

