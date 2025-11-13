$42.040.02
Військовий продавав чоловікам маршрути до Європи через віртуальні гаманці: на Закарпатті викрито "крипто-переправника"

Київ • УНН

 • 1924 перегляди

На Закарпатті викрили начальника групи правоохоронного органу, який використав службову інформацію для організації незаконного переправлення чоловіка призовного віку до Румунії за 2 тисячі доларів. Оплату він вимагав у криптовалюті через зникаючі повідомлення в Telegram.

На Закарпатті викрили начальника групи правоохоронного органу, який використав службову інформацію для організації незаконного переправлення чоловіка призовного віку до Румунії за 2 тисячі доларів, вимагаючи оплату у криптовалюті через зникальні повідомлення в Telegram. Про це повідомляє Державне бюро розслідуваань, пише УНН.

Працівники ДБР спільно з СБУ та ВВБ прикордонного загону ДПСУ викрили начальника групи одного з відділень правоохоронного органу на Закарпатті. Він використав службову інформацію для організації незаконного переправлення чоловіка призовного віку через державний кордон з Румунією

- йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що до військовослужбовця звернулася його колега з проханням допомогти знайомому потрапити до Європи. Дізнавшись про намір чоловіка виїхати, військовий вирішив заробити на цьому.

Він запропонував ухилянту незаконно перетнути кордон за 2 тис. доларів США. Для конспірації комунікація відбувалася у Telegram, де повідомлення миттєво зникали. Оплату вимагав здійснити у криптовалюті через віртуальний гаманець.

Ольга Розгон

