Военный продавал мужчинам маршруты в Европу через виртуальные кошельки: на Закарпатье разоблачен "крипто-переправщик"
На Закарпатье разоблачили начальника группы правоохранительного органа, который использовал служебную информацию для организации незаконной переправки мужчины призывного возраста в Румынию за 2 тысячи долларов. Оплату он требовал в криптовалюте через исчезающие сообщения в Telegram.
Сотрудники ГБР совместно с СБУ и ВВБ пограничного отряда ГПСУ разоблачили начальника группы одного из отделений правоохранительного органа на Закарпатье. Он использовал служебную информацию для организации незаконной переправки мужчины призывного возраста через государственную границу с Румынией
Следствие установило, что к военнослужащему обратилась его коллега с просьбой помочь знакомому попасть в Европу. Узнав о намерении мужчины уехать, военный решил заработать на этом.
Он предложил уклонисту незаконно пересечь границу за 2 тыс. долларов США. Для конспирации коммуникация происходила в Telegram, где сообщения мгновенно исчезали. Оплату требовал осуществить в криптовалюте через виртуальный кошелек.
