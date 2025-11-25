Правоохранители разоблачили схемы незаконного пересечения границы и взяточничества в двух областях Украины - Офис генпрокурора

Правоохранители во Львовской и Киевской областях разоблачили ряд правонарушений, среди которых незаконная переправка лиц через государственную границу, а также получение неправомерной выгоды должностным лицом и влияние за вознаграждение на решения должностных лиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

На Львовщине двое жителей Золочевской общины предлагали военнообязанному нелегальный выезд в Молдову за 13 000 долларов США. Уклонист должен был перейти границу с помощью лодки.

После получения 3 500 долларов США первой части оплаты мужчин задержали. Им объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой или совершенные из корыстных побуждений).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет с конфискацией имущества.

Также во Львове врач медицинского учреждения требовала и получила 2 000 долларов США за продление III группы инвалидности и повышение процента потери трудоспособности. Ее задержали в рабочем кабинете после получения средств и объявили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет, с конфискацией имущества.

На Киевщине мужчина за 14 000 долларов США предлагал военнообязанным оформить документы о постоянном уходе за пожилой матерью - основание для отсрочки. Как установило следствие, мужчина уверял, что имеет связи в соцзащите и ТЦК и СП и может "без проверок" оформить нужные документы, если женщине более 60 лет.

Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, сопряженное с вымогательством такой выгоды).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Военный продавал мужчинам маршруты в Европу через виртуальные кошельки: на Закарпатье разоблачен "крипто-переправщик"