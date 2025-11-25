Правоохранители разоблачили схемы незаконного пересечения границы и взяточничества в двух областях Украины - Офис генпрокурора

$42.370.10
48.920.21
ukenru
15:19 • 1172 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
14:59 • 2776 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
14:47 • 3836 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
14:46 • 4526 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
13:51 • 8626 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
13:41 • 10962 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
13:21 • 19443 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
13:06 • 12892 просмотра
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
13:00 • 11168 просмотра
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
12:32 • 9906 просмотра
Bloomberg: у Дрисколла на фоне встречи с россиянами в ОАЭ заявили, что переговоры идут хорошо, Буданов также в Абу-Даби
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
13:21 • 19429 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
10:00 • 30158 просмотра
Печенье "Орешек" как в детстве: топ-5 лучших рецептов
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машина
24 ноября, 13:47 • 110886 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
24 ноября, 13:20 • 100604 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом
Правоохранители разоблачили схемы незаконного пересечения границы и взяточничества в двух областях Украины - Офис генпрокурора

Киев • УНН

 • 474 просмотра

Правоохранители выявили ряд правонарушений на Львовщине и Киевщине, включая незаконную переправку лиц через государственную границу и получение неправомерной выгоды. Задержаны лица, причастные к этим преступлениям, им объявлены подозрения.

Правоохранители разоблачили схемы незаконного пересечения границы и взяточничества в двух областях Украины - Офис генпрокурора

Правоохранители во Львовской и Киевской областях разоблачили ряд правонарушений, среди которых незаконная переправка лиц через государственную границу, а также получение неправомерной выгоды должностным лицом и влияние за вознаграждение на решения должностных лиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

На Львовщине двое жителей Золочевской общины предлагали военнообязанному нелегальный выезд в Молдову за 13 000 долларов США. Уклонист должен был перейти границу с помощью лодки.

После получения 3 500 долларов США первой части оплаты мужчин задержали. Им объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой или совершенные из корыстных побуждений).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет с конфискацией имущества.

Также во Львове врач медицинского учреждения требовала и получила 2 000 долларов США за продление III группы инвалидности и повышение процента потери трудоспособности. Ее задержали в рабочем кабинете после получения средств и объявили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет, с конфискацией имущества.

На Киевщине мужчина за 14 000 долларов США предлагал военнообязанным оформить документы о постоянном уходе за пожилой матерью - основание для отсрочки. Как установило следствие, мужчина уверял, что имеет связи в соцзащите и ТЦК и СП и может "без проверок" оформить нужные документы, если женщине более 60 лет.

Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, сопряженное с вымогательством такой выгоды).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Военный продавал мужчинам маршруты в Европу через виртуальные кошельки: на Закарпатье разоблачен "крипто-переправщик"13.11.25, 17:11 • 3815 просмотров

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
ТЦК и СП
Государственная граница Украины
Львовская область
Киевская область
Генеральный прокурор Украины
Молдова