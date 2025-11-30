$42.190.00
Організували схему ухилення від військової служби за 10 000 доларів: у Дніпрі затримали лікарку і її сина

Київ • УНН

 • 1384 перегляди

У Дніпрі поліція та СБУ припинили діяльність групи осіб, які за 10 000 доларів США обіцяли вирішити питання непридатності до військової служби. Лікарка та її син отримали підозру за зловживання впливом.

Організували схему ухилення від військової служби за 10 000 доларів: у Дніпрі затримали лікарку і її сина
Фото: ГУНП України у Дніпропетровській області

У Дніпрі співробітники поліції і СБУ припинили діяльність групи осіб, які намагалися заробляти на ухиленні від військової служби. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України в Дніпропетровській області.

Деталі

Як встановило слідство, лікарка обіцяла вирішити питання непридатності до військової служби. Сума "послуг" сягала 10 000 доларів США. Отримання коштів здійснював її син, який особисто прийняв обумовлену суму у місті Дніпро.

Підозрювана обіцяла вплинути на ВЛК та забезпечити ухвалення "потрібного" висновку щодо непридатності військовозобов’язаного до проходження військової служби за станом здоров’я.

Під час обшуків правоохоронці виявили і вилучили речові докази, що підтверджують їх причетність до злочинної схеми.

Обом фігурантам оголосили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН раніше, у Дніпрі двом особам оголошено про підозру в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. За 20 000 доларів США вони обіцяли висновок ВЛК про непридатність.

Євген Устименко

