Організували схему переправлення чоловіків за кордон за 20 000 доларів: двом жителям Дніпра оголосили підозру
Київ • УНН
У Дніпрі двом особам повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. Свої "послуги" вони оцінювали у 20 000 доларів США, обіцяючи висновок ВЛК про непридатність.
У Дніпрі правоохоронці повідомили про підозру двом жителям міста, які організували незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру.
Деталі
Слідство встановило, що один із підозрюваних підшукував клієнтів серед військовозобов’язаних. Інший використовуючи зв'язки в лікарні обіцяв висновок від військово-лікарської комісії щодо непридатності. Це давало можливість перетнути державний кордон.
Свої "послуги" фігуранти оцінили у 20 000 доларів США з кожного військовозобов’язаного.
Обох фігурантів затримали після отримання 10 000 доларів США. Під час обшуків в них виявили і вилучили грошові кошти у сумі понад 1 млн грн, комп’ютерну техніку, флеш-носії, телефони, медичні документи щодо шістьох осіб.
Також в них вилучили пістолет-кулемет MP-5 німецького виробництва з глушником, боєприпаси та автомобіль. Зброя не мала дозволу, передбаченого законом.
Фігурантам оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою або з корисливих мотивів).
Санкція статті передбачає позбавлення волі від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років з конфіскацією майна.
Нагадаємо
Верховна Рада України ухвалив законопроєкт, що передбачає кримінальну відповідальність для військовослужбовців ТЦК та ВЛК за порушення мобілізації та медогляду. Законопроект передбачає позбавлення волі до 8 років за порушення в умовах воєнного стану.
Також УНН повідомляє, що у Деснянському районі Києва нещодавно стався інцидент навколо ТЦК. Він супроводжувався пострілами зі зброї.