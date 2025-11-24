$42.270.11
ukenru
Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский
В Украине 25 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
Завтра состоится встреча Коалиции желающих - СМИ
Организовали схему переправки мужчин за границу за 20 000 долларов: двум жителям Днепра объявили подозрение

Киев • УНН

В Днепре двум лицам сообщено о подозрении в организации незаконной переправки военнообязанных через государственную границу. Свои "услуги" они оценивали в 20 000 долларов США, обещая заключение ВВК о непригодности.

В Днепре правоохранители сообщили о подозрении двум жителям города, которые организовали незаконную переправку мужчин призывного возраста через государственную границу Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Днепропетровскую областную прокуратуру.

Детали

Следствие установило, что один из подозреваемых подыскивал клиентов среди военнообязанных. Другой, используя связи в больнице, обещал заключение военно-врачебной комиссии о непригодности. Это давало возможность пересечь государственную границу.

Свои "услуги" фигуранты оценили в 20 000 долларов США с каждого военнообязанного.

Обоих фигурантов задержали после получения 10 000 долларов США. Во время обысков у них обнаружили и изъяли денежные средства в сумме более 1 млн грн, компьютерную технику, флеш-носители, телефоны, медицинские документы в отношении шести человек.

Также у них изъяли пистолет-пулемет MP-5 немецкого производства с глушителем, боеприпасы и автомобиль. Оружие не имело разрешения, предусмотренного законом.

Фигурантам объявили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой или из корыстных побуждений).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним

Верховная Рада Украины приняла законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для военнослужащих ТЦК и ВВК за нарушение мобилизации и медосмотра. Законопроект предусматривает лишение свободы до 8 лет за нарушения в условиях военного положения.

Также УНН сообщает, что в Деснянском районе Киева недавно произошел инцидент вокруг ТЦК. Он сопровождался выстрелами из оружия.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Обыск
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
ТЦК и СП
Государственная граница Украины
Днепр
Верховная Рада
Украина
Киев