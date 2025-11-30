Организовали схему уклонения от военной службы за 10 000 долларов: в Днепре задержали врача и ее сына
Киев • УНН
В Днепре полиция и СБУ пресекли деятельность группы лиц, которые за 10 000 долларов США обещали решить вопрос непригодности к военной службе. Врач и ее сын получили подозрение за злоупотребление влиянием.
В Днепре сотрудники полиции и СБУ пресекли деятельность группы лиц, которые пытались зарабатывать на уклонении от военной службы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Днепропетровской области.
Детали
Как установило следствие, врач обещала решить вопрос непригодности к военной службе. Сумма "услуг" достигала 10 000 долларов США. Получение средств осуществлял ее сын, который лично принял оговоренную сумму в городе Днепр.
Подозреваемая обещала повлиять на ВВК и обеспечить принятие "нужного" заключения о непригодности военнообязанного к прохождению военной службы по состоянию здоровья.
Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли вещественные доказательства, подтверждающие их причастность к преступной схеме.
Обоим фигурантам объявили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде домашнего ареста.
Напомним
Как сообщал УНН ранее, в Днепре двум лицам объявлено о подозрении в организации незаконной переправки военнообязанных через государственную границу. За 20 000 долларов США они обещали заключение ВВК о непригодности.