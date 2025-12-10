Резерв ID стає основним документом для призовників: в Україні оновили порядок оформлення військово-облікових документів
Київ • УНН
Уряд оновив порядок оформлення військово-облікових документів, які тепер створюються виключно в електронному форматі. Резерв ID, доступний у застосунку Резерв+, стає основним документом для призовників, військовозобов’язаних і резервістів.
Сьогодні Уряд оновив порядок оформлення військово-облікових документів: відтепер вони створюються виключно в електронному форматі. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.
Резерв ID стає основним документом для призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Його можна отримати у застосунку Резерв+
За її словами, для тих, хто потребує паперової версії, залишається можливість роздрукувати PDF самостійно або отримати роздруківку в ТЦК та СП.
Перехід на електронний документ зменшує ризики втрати чи підробки та спрощує процеси військового обліку. Для реалізації змін Уряд оновив постанови №1487 і №559 - додала Свириденко.