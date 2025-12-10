Резерв ID стає основним документом для призовників: в Україні оновили порядок оформлення військово-облікових документів

$42.180.11
49.090.07
ukenru
Ексклюзив
17:30 • 2884 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
17:11 • 7596 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
16:59 • 7510 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
14:44 • 11451 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
14:20 • 16834 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
13:11 • 17219 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
12:48 • 18107 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
10 грудня, 12:17 • 23735 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
10 грудня, 11:35 • 16975 перегляди
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
10 грудня, 11:00 • 14598 перегляди
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
0м/с
93%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Найзухваліша операція сучасної війни: WSJ опублікувало нові деталі операції "Павутина" СБУPhoto10 грудня, 09:17 • 21066 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 15179 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 10208 перегляди
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення13:56 • 14112 перегляди
Не буду слухати "версії" і прикривати: Генпрокурор Кравченко різко відреагував на затримання прокурора-хабарника15:26 • 9016 перегляди
Публікації
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись17:55 • 2570 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto16:30 • 6956 перегляди
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення13:56 • 14188 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo10 грудня, 12:17 • 23735 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
10 грудня, 09:54 • 27653 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Коломойський
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Ізраїль
Сполучені Штати Америки
Франція
Реклама
УНН Lite
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки13:37 • 8056 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 10266 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 8504 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 15241 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 28335 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
Серіали

Резерв ID стає основним документом для призовників: в Україні оновили порядок оформлення військово-облікових документів

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Уряд оновив порядок оформлення військово-облікових документів, які тепер створюються виключно в електронному форматі. Резерв ID, доступний у застосунку Резерв+, стає основним документом для призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

Резерв ID стає основним документом для призовників: в Україні оновили порядок оформлення військово-облікових документів

Сьогодні Уряд оновив порядок оформлення військово-облікових документів: відтепер вони створюються виключно в електронному форматі. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.

Резерв ID стає основним документом для призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Його можна отримати у застосунку Резерв+ 

- повідомила Свириденко.

За її словами, для тих, хто потребує паперової версії, залишається можливість роздрукувати PDF самостійно або отримати роздруківку в ТЦК та СП.

Перехід на електронний документ зменшує ризики втрати чи підробки та спрощує процеси військового обліку. Для реалізації змін Уряд оновив постанови №1487 і №559 - додала Свириденко.

Антоніна Туманова

СуспільствоПолітикаТехнології
Кабінет Міністрів України
Мобілізація
ТЦК та СП
Юлія Свириденко