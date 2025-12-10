Правительство обновило порядок оформления военно-учетных документов: теперь они только в электронном формате

$42.180.11
49.090.07
ukenru
Эксклюзив
17:30 • 2824 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
17:11 • 7494 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
16:59 • 7422 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
14:44 • 11401 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
14:20 • 16784 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
13:11 • 17188 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
12:48 • 18083 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
10 декабря, 11:35 • 16967 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
10 декабря, 11:00 • 14596 просмотра
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 27626 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
0м/с
93%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Самая дерзкая операция современной войны: WSJ опубликовало новые детали операции "Паутина" СБУPhoto10 декабря, 09:17 • 21067 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 15179 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 10208 просмотра
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения13:56 • 14112 просмотра
Не буду слушать "версии" и прикрывать: Генпрокурор Кравченко резко отреагировал на задержание прокурора-взяточника15:26 • 9018 просмотра
публикации
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться17:55 • 2494 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto16:30 • 6872 просмотра
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения13:56 • 14118 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 27619 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 41568 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Музыкант
Актуальные места
Украина
Великобритания
Соединённые Штаты
Индия
Германия
Реклама
УНН Lite
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки13:37 • 8024 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 10216 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 8470 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 15185 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 28318 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
ЧатГПТ
Отопление

Правительство обновило порядок оформления военно-учетных документов: теперь они только в электронном формате

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Правительство обновило порядок оформления военно-учетных документов, которые теперь создаются исключительно в электронном формате. Резерв ID, доступный в приложении Резерв+, становится основным документом для призывников, военнообязанных и резервистов.

Правительство обновило порядок оформления военно-учетных документов: теперь они только в электронном формате

Сегодня Правительство обновило порядок оформления военно-учетных документов: отныне они создаются исключительно в электронном формате. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.

Резерв ID становится основным документом для призывников, военнообязанных и резервистов. Его можно получить в приложении Резерв+ 

- сообщила Свириденко.

По ее словам, для тех, кто нуждается в бумажной версии, остается возможность распечатать PDF самостоятельно или получить распечатку в ТЦК и СП.

Переход на электронный документ уменьшает риски потери или подделки и упрощает процессы воинского учета. Для реализации изменений Правительство обновило постановления №1487 и №559 - добавила Свириденко.

Антонина Туманова

ОбществоПолитикаТехнологии
Кабинет Министров Украины
Мобилизация
ТЦК и СП
Юлия Свириденко