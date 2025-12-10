Правительство обновило порядок оформления военно-учетных документов: теперь они только в электронном формате
Киев • УНН
Правительство обновило порядок оформления военно-учетных документов, которые теперь создаются исключительно в электронном формате. Резерв ID, доступный в приложении Резерв+, становится основным документом для призывников, военнообязанных и резервистов.
Сегодня Правительство обновило порядок оформления военно-учетных документов: отныне они создаются исключительно в электронном формате. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.
Резерв ID становится основным документом для призывников, военнообязанных и резервистов. Его можно получить в приложении Резерв+
По ее словам, для тех, кто нуждается в бумажной версии, остается возможность распечатать PDF самостоятельно или получить распечатку в ТЦК и СП.
Переход на электронный документ уменьшает риски потери или подделки и упрощает процессы воинского учета. Для реализации изменений Правительство обновило постановления №1487 и №559 - добавила Свириденко.