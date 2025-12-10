Правительство обновило порядок оформления военно-учетных документов: теперь они только в электронном формате

Сегодня Правительство обновило порядок оформления военно-учетных документов: отныне они создаются исключительно в электронном формате. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.

Резерв ID становится основным документом для призывников, военнообязанных и резервистов. Его можно получить в приложении Резерв+