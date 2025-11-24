З 2026 року чоловіки-медійники перетинатимуть кордон за новими правилами: що відомо
Київ • УНН
З 1 січня 2026 року чоловіки віком 23–60 років, які працюють у медіа, зможуть перетинати кордон за наявності листа від Держкомтелерадіо. Це передбачено новою постановою Кабміну №1509, яка змінює порядок виїзду представників стратегічних комунікацій за кордон.
Кабмін ухвалив Постанову №1509, якою визначено зміни до Порядку перетинання державного кордону. Це стосується чоловіків 23-60 років, які працюють у сфері стратегічних комунікацій, медіа та інформаційній сфері
Згідно з документом, пропуск таких осіб через кордон здійснюватиметься за наявності листа від Державного комітету телебачення і радіомовлення із зазначенням: дати виїзду та повернення, пункту пропуску та інших необхідних даних.
До набрання чинності цієї норми ДПСУ розглядає листи від Мінкультури.
Також необхідно:
- запрошення іноземної організації для участі у заході з українським перекладом;
- паспорт для виїзду за кордон;
- військово-обліковий документ з відмітками ТСК та СП або електронний ВОД.
Максимальний строк перебування таких громадян за кордоном – не більше 60 днів.
