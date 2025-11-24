$42.270.11
Ексклюзив
14:00 • 1674 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
13:47 • 7994 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
13:20 • 11679 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
13:04 • 10432 перегляди
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
12:38 • 10278 перегляди
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
12:29 • 9274 перегляди
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
11:50 • 7638 перегляди
Завтра відбудеться зустріч Коаліції охочих - ЗМІ
11:25 • 9918 перегляди
Нічний арешт замість цілодобового: апеляційний суд пом'якшив запобіжний захід лікарці Odrex у справі про смерть Аднана Ківана
10:32 • 10997 перегляди
Українські облігації підскочили в ціні на тлі мирних переговорів - Bloomberg
09:58 • 10458 перегляди
Інформація росіян про появу військових КНДР на Запорізькому напрямку не має підтвердження - ЦПД
З 2026 року чоловіки-медійники перетинатимуть кордон за новими правилами: що відомо

Київ • УНН

 • 1148 перегляди

З 1 січня 2026 року чоловіки віком 23–60 років, які працюють у медіа, зможуть перетинати кордон за наявності листа від Держкомтелерадіо. Це передбачено новою постановою Кабміну №1509, яка змінює порядок виїзду представників стратегічних комунікацій за кордон.

З 1 січня 2026 року чоловіки 23–60 років, які працюють у медіа та інформаційній сфері, зможуть перетинати державний кордон лише за наявності листа-інформування від Держкомтелерадіо. Це передбачено новою постановою Кабміну №1509, яка змінює порядок виїзду представників стратегічних комунікацій за кордон. Про це повідомляє Держприкордонслужба, пише УНН.

Кабмін ухвалив Постанову №1509, якою визначено зміни до Порядку перетинання державного кордону. Це стосується чоловіків 23-60 років, які працюють у сфері стратегічних комунікацій, медіа та інформаційній сфері

- йдеться у повідомленні.

Згідно з документом, пропуск таких осіб через кордон здійснюватиметься за наявності листа від Державного комітету телебачення і радіомовлення із зазначенням: дати виїзду та повернення, пункту пропуску та інших необхідних даних.

До набрання чинності цієї норми ДПСУ розглядає листи від Мінкультури.

Також необхідно:

  • запрошення іноземної організації для участі у заході з українським перекладом;
    • паспорт для виїзду за кордон;
      • військово-обліковий документ з відмітками ТСК та СП або електронний ВОД.

        Максимальний строк перебування таких громадян за кордоном – не більше 60 днів.

        Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться14.11.25, 20:09 • 55494 перегляди

        Ольга Розгон

        СуспільствоПолітика
        Кабінет Міністрів України
        Мобілізація
        Воєнний стан
        Війна в Україні
        ТЦК та СП
        Державний кордон України
        Державна прикордонна служба України