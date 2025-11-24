С 2026 года мужчины-медийщики будут пересекать границу по новым правилам: что известно
Киев • УНН
С 1 января 2026 года мужчины в возрасте 23–60 лет, работающие в медиа, смогут пересекать границу при наличии письма от Госкомтелерадио. Это предусмотрено новым постановлением Кабмина №1509, которое изменяет порядок выезда представителей стратегических коммуникаций за границу.
С 1 января 2026 года мужчины 23–60 лет, работающие в медиа и информационной сфере, смогут пересекать государственную границу только при наличии письма-информирования от Госкомтелерадио. Это предусмотрено новым постановлением Кабмина №1509, которое изменяет порядок выезда представителей стратегических коммуникаций за границу. Об этом сообщает Госпогранслужба, пишет УНН.
Кабмин принял Постановление №1509, которым определены изменения в Порядок пересечения государственной границы. Это касается мужчин 23-60 лет, работающих в сфере стратегических коммуникаций, медиа и информационной сфере
Согласно документу, пропуск таких лиц через границу будет осуществляться при наличии письма от Государственного комитета телевидения и радиовещания с указанием: даты выезда и возвращения, пункта пропуска и других необходимых данных.
До вступления в силу этой нормы ГПСУ рассматривает письма от Минкультуры.
Также необходимо:
- приглашение иностранной организации для участия в мероприятии с украинским переводом;
- паспорт для выезда за границу;
- военно-учетный документ с отметками ТСК и СП или электронный ВОД.
Максимальный срок пребывания таких граждан за границей – не более 60 дней.
