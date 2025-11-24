$42.270.11
С 2026 года мужчины-медийщики будут пересекать границу по новым правилам: что известно

Киев • УНН

 • 690 просмотра

С 1 января 2026 года мужчины в возрасте 23–60 лет, работающие в медиа, смогут пересекать границу при наличии письма от Госкомтелерадио. Это предусмотрено новым постановлением Кабмина №1509, которое изменяет порядок выезда представителей стратегических коммуникаций за границу.

С 2026 года мужчины-медийщики будут пересекать границу по новым правилам: что известно

С 1 января 2026 года мужчины 23–60 лет, работающие в медиа и информационной сфере, смогут пересекать государственную границу только при наличии письма-информирования от Госкомтелерадио. Это предусмотрено новым постановлением Кабмина №1509, которое изменяет порядок выезда представителей стратегических коммуникаций за границу. Об этом сообщает Госпогранслужба, пишет УНН.

Кабмин принял Постановление №1509, которым определены изменения в Порядок пересечения государственной границы. Это касается мужчин 23-60 лет, работающих в сфере стратегических коммуникаций, медиа и информационной сфере

- говорится в сообщении.

Согласно документу, пропуск таких лиц через границу будет осуществляться при наличии письма от Государственного комитета телевидения и радиовещания с указанием: даты выезда и возвращения, пункта пропуска и других необходимых данных.

До вступления в силу этой нормы ГПСУ рассматривает письма от Минкультуры.

Также необходимо:

  • приглашение иностранной организации для участия в мероприятии с украинским переводом;
    • паспорт для выезда за границу;
      • военно-учетный документ с отметками ТСК и СП или электронный ВОД.

        Максимальный срок пребывания таких граждан за границей – не более 60 дней.

        Ольга Розгон

