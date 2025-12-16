$42.250.05
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
13:38 • 8292 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
10:57 • 14934 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
10:49 • 18359 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 20057 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 25318 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00 • 22370 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
16 грудня, 03:55 • 22791 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
16 грудня, 02:54 • 30004 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
16 грудня, 02:00 • 21924 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
У військовій частині на Київщині викрили схему привласнення 15,5 млн гривень

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 100 перегляди

На Київщині викрито схему привласнення бюджетних коштів військовими посадовцями та цивільними, що завдала державі збитків на 15,5 мільйона гривень. Бухгалтер військової частини оформлював фіктивні виплати на цивільних, які не перебували у списках особового складу.

У військовій частині на Київщині викрили схему привласнення 15,5 млн гривень

У військовій частині на Київщині викрили масштабну злочинну схему привласнення бюджетних коштів, організовану військовими посадовцями та цивільними. Про це повідомляє пресслужба ДБР, пише УНН.

Частина наразі тимчасово дислокується на Донеччині, проте "паперові" військові живуть на Київщині, дехто навіть знаходиться в розшуку ТЦК

- йдеться в повідомленні.

За даними слідства, бухгалтер військової частини знаходив цивільних, яким обіцяв роботу в частині. "Клієнти" надавали йому пакет документів і в тому числі свої банківські картки та персональні платіжні дані. На їх рахунки щомісяця надходили фіктивні виплати та додаткові винагороди у 100 тис. гривень. При цьому бухгалтер офіційно нікого не оформлював, але невелику частину виплат віддавав нібито "за користування картками".

Для реалізації схеми дані "бійців" штучно вносилися до бухгалтерських відомостей, які передавалися до банківської установи. При цьому вони не перебували у списках особового складу військової частини.

Внаслідок таких протиправних дій державі завдано збитків на 15,5 мільйона гривень.

"Відмили" понад 578 млн гривень на оборонних контрактах: правоохоронці затримали організаторів "схеми"15.12.25, 12:31 • 2768 переглядiв

Наразі п’яти "клієнтам" повідомлено про підозру: заволодінні чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України); пособництві перевищенню військовою службовою особою службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкції статей передбачають покарання до 15 років позбавлення волі.

По бухгалтеру відкрито окреме провадження.

Ще трьом цивільним, які скористалися схемою, готуються підозри.

САП оскаржить скасування вироку ексслідчим, викритим на хабарництві в 50 тисяч доларів16.12.25, 15:06 • 2032 перегляди

Ольга Розгон

