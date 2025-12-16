$42.250.05
В воинской части на Киевщине разоблачили схему присвоения 15,5 млн гривен

Киев • УНН

 • 868 просмотра

На Киевщине разоблачена схема присвоения бюджетных средств военными должностными лицами и гражданскими, которая нанесла государству ущерб на 15,5 миллиона гривен. Бухгалтер воинской части оформлял фиктивные выплаты на гражданских, которые не состояли в списках личного состава.

В воинской части на Киевщине разоблачили схему присвоения 15,5 млн гривен

В воинской части на Киевщине разоблачили масштабную преступную схему присвоения бюджетных средств, организованную военными должностными лицами и гражданскими. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, пишет УНН.

Часть сейчас временно дислоцируется в Донецкой области, однако "бумажные" военные живут на Киевщине, некоторые даже находятся в розыске ТЦК

- говорится в сообщении.

По данным следствия, бухгалтер воинской части находил гражданских, которым обещал работу в части. "Клиенты" предоставляли ему пакет документов и в том числе свои банковские карты и персональные платежные данные. На их счета ежемесячно поступали фиктивные выплаты и дополнительные вознаграждения в 100 тыс. гривен. При этом бухгалтер официально никого не оформлял, но небольшую часть выплат отдавал якобы "за пользование карточками".

Для реализации схемы данные "бойцов" искусственно вносились в бухгалтерские ведомости, которые передавались в банковское учреждение. При этом они не состояли в списках личного состава воинской части.

В результате таких противоправных действий государству нанесен ущерб на 15,5 миллиона гривен.

Сейчас пяти "клиентам" сообщено о подозрении: завладении чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 УК Украины); пособничестве превышению военным должностным лицом служебных полномочий, повлекшем тяжкие последствия, совершенном в условиях военного положения (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкции статей предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.

По бухгалтеру открыто отдельное производство.

Еще троим гражданским, которые воспользовались схемой, готовятся подозрения.

Ольга Розгон

