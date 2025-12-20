Побиття захисника Маріуполя в Одесі: прокурори направили до суду справу працівника ТЦК

Прокурори направили до суду справу працівника РТЦК та СП, який побив захисника Маріуполя. Інцидент стався в грудні 2025 року, потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження.

Прокурори направили до суду справу працівника РТЦК та СП, який побив захисника Маріуполя, який був звільнений нещодавно з полону, а у місті проходив реабілітацію. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН. Деталі Прокурори направили до суду справу працівника РТЦК та СП, який побив захисника Маріуполя. Інцидент стався в грудні 2025 року - йдеться в повідомленні. Установлено, що працівники одеського РТЦК та СП, виконуючи службові обов’язки, зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових документів. Під час перевірки між чоловіками виник конфлікт, в ході якого працівник органу завдав потерпілому ударів кулаками. Внаслідок протиправних дій обвинуваченого військовий отримав легкі тілесні ушкодження - садна, синці та гематоми, що підтверджено висновком судово-медичної експертизи. Потерпілий - військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти Збройних Сил України. В Одесі чоловік проходив реабілітацію після звільнення з ворожого полону - додали в ОГП. Прокурори Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону направили до суду обвинувальний акт для розгляду по суті. Нагадаємо В Одесі службовці ТЦК затримали військового 36-ї окремої бригади морської піхоти, який пів року тому був звільнений з ворожого полону і знаходився в Одесі на реабілітації. Проти нього застосували сльозогінний газ та побили, після цього, прямо під час руху, викинули військового з автомобіля. У ТЦК заявили, що призначили перевірку.