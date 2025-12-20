$42.340.00
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
08:51 • 1770 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
07:13 • 5292 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
20 грудня, 00:12 • 17802 перегляди
Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів
19 грудня, 23:26 • 32416 перегляди
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
19 грудня, 22:10 • 24807 перегляди
У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров
19 грудня, 15:48 • 30746 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
19 грудня, 15:34 • 39698 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
19 грудня, 14:53 • 30900 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 60861 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Меню
Побиття захисника Маріуполя в Одесі: прокурори направили до суду справу працівника ТЦК

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Прокурори направили до суду справу працівника РТЦК та СП, який побив захисника Маріуполя. Інцидент стався в грудні 2025 року, потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження.

Побиття захисника Маріуполя в Одесі: прокурори направили до суду справу працівника ТЦК

Прокурори направили до суду справу працівника РТЦК та СП, який побив захисника Маріуполя, який був звільнений нещодавно з полону, а у місті проходив реабілітацію. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

Прокурори направили до суду справу працівника РТЦК та СП, який побив захисника Маріуполя. Інцидент стався в грудні 2025 року

 - йдеться в повідомленні.

Установлено, що працівники одеського РТЦК та СП, виконуючи службові обов’язки, зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових документів. Під час перевірки між чоловіками виник конфлікт, в ході якого працівник органу завдав потерпілому ударів кулаками.

Внаслідок протиправних дій обвинуваченого військовий отримав легкі тілесні ушкодження - садна, синці та гематоми, що підтверджено висновком судово-медичної експертизи. Потерпілий - військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти Збройних Сил України. В Одесі чоловік проходив реабілітацію після звільнення з ворожого полону

- додали в ОГП.

Прокурори Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону направили до суду обвинувальний акт для розгляду по суті.

Нагадаємо

В Одесі службовці ТЦК затримали військового 36-ї окремої бригади морської піхоти, який пів року тому був звільнений з ворожого полону і знаходився в Одесі на реабілітації. Проти нього застосували сльозогінний газ та побили, після цього, прямо під час руху, викинули військового з автомобіля. У ТЦК заявили, що призначили перевірку.

Павло Башинський

