Избиение защитника Мариуполя в Одессе: прокуроры направили в суд дело сотрудника ТЦК

Прокуроры направили в суд дело сотрудника РТЦК и СП, который избил защитника Мариуполя. Инцидент произошел в декабре 2025 года

Установлено, что сотрудники одесского РТЦК и СП, выполняя служебные обязанности, остановили мужчину для проверки военно-учетных документов. Во время проверки между мужчинами возник конфликт, в ходе которого сотрудник органа нанес потерпевшему удары кулаками.

В результате противоправных действий обвиняемого военный получил легкие телесные повреждения - ссадины, синяки и гематомы, что подтверждено заключением судебно-медицинской экспертизы. Потерпевший - военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных Сил Украины. В Одессе мужчина проходил реабилитацию после освобождения из вражеского плена