Избиение защитника Мариуполя в Одессе: прокуроры направили в суд дело сотрудника ТЦК
Киев • УНН
Прокуроры направили в суд дело сотрудника РТЦК и СП, избившего защитника Мариуполя. Инцидент произошел в декабре 2025 года, потерпевший получил легкие телесные повреждения.
Прокуроры направили в суд дело сотрудника РТЦК и СП, который избил защитника Мариуполя, недавно освобожденного из плена и проходившего реабилитацию в городе. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
Прокуроры направили в суд дело сотрудника РТЦК и СП, который избил защитника Мариуполя. Инцидент произошел в декабре 2025 года
Установлено, что сотрудники одесского РТЦК и СП, выполняя служебные обязанности, остановили мужчину для проверки военно-учетных документов. Во время проверки между мужчинами возник конфликт, в ходе которого сотрудник органа нанес потерпевшему удары кулаками.
В результате противоправных действий обвиняемого военный получил легкие телесные повреждения - ссадины, синяки и гематомы, что подтверждено заключением судебно-медицинской экспертизы. Потерпевший - военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных Сил Украины. В Одессе мужчина проходил реабилитацию после освобождения из вражеского плена
Прокуроры Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона направили в суд обвинительный акт для рассмотрения по существу.
Напомним
В Одессе служащие ТЦК задержали военного 36-й отдельной бригады морской пехоты, который полгода назад был освобожден из вражеского плена и находился в Одессе на реабилитации. Против него применили слезоточивый газ и избили, после этого, прямо во время движения, выбросили военного из автомобиля. В ТЦК заявили, что назначили проверку.