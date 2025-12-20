$42.340.00
Избиение защитника Мариуполя в Одессе: прокуроры направили в суд дело сотрудника ТЦК

Киев • УНН

 • 204 просмотра

Прокуроры направили в суд дело сотрудника РТЦК и СП, избившего защитника Мариуполя. Инцидент произошел в декабре 2025 года, потерпевший получил легкие телесные повреждения.

Избиение защитника Мариуполя в Одессе: прокуроры направили в суд дело сотрудника ТЦК

Прокуроры направили в суд дело сотрудника РТЦК и СП, который избил защитника Мариуполя, недавно освобожденного из плена и проходившего реабилитацию в городе. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Прокуроры направили в суд дело сотрудника РТЦК и СП, который избил защитника Мариуполя. Инцидент произошел в декабре 2025 года

 - говорится в сообщении.

Установлено, что сотрудники одесского РТЦК и СП, выполняя служебные обязанности, остановили мужчину для проверки военно-учетных документов. Во время проверки между мужчинами возник конфликт, в ходе которого сотрудник органа нанес потерпевшему удары кулаками.

В результате противоправных действий обвиняемого военный получил легкие телесные повреждения - ссадины, синяки и гематомы, что подтверждено заключением судебно-медицинской экспертизы. Потерпевший - военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных Сил Украины. В Одессе мужчина проходил реабилитацию после освобождения из вражеского плена

- добавили в ОГП.

Прокуроры Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона направили в суд обвинительный акт для рассмотрения по существу.

Напомним

В Одессе служащие ТЦК задержали военного 36-й отдельной бригады морской пехоты, который полгода назад был освобожден из вражеского плена и находился в Одессе на реабилитации. Против него применили слезоточивый газ и избили, после этого, прямо во время движения, выбросили военного из автомобиля. В ТЦК заявили, что назначили проверку.

Павел Башинский

