Рада розширила перелік відповідальних за ведення реєстру призовників: включила центри рекрутингу ЗСУ

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №14238, який розширює перелік органів, що ведуть Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів, повідомили у вівторок у парламенті, пише УНН.

Деталі

Документ передбачає включення до органів ведення Реєстру центрів рекрутингу ЗСУ. Це, як очікується, дозволить їм ефективніше здійснювати рекрутинг громадян на військову службу за контрактом та забезпечить вмотивоване доукомплектування військових частин.

Повідомляється, що законопроєктом внесено зміни до ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу", якими передбачено, що "Центр рекрутингу Збройних Сил України є окремим підрозділом, який утворюється у видах, окремих родах військ (сил) ЗСУ та здійснює ведення військового обліку.

Закон, за повідомленням, підвищує ефективність роботи центрів рекрутингу та сприяє оперативному використанню бази даних призовників і резервістів.

Положення про центри рекрутингу, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки затверджуються Кабміном. Діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, центрів рекрутингу координується та спрямовується Міністерством оборони.

