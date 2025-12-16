Рада розширила перелік відповідальних за ведення реєстру призовників: включила центри рекрутингу ЗСУ

$42.250.05
49.650.19
ukenru
10:57 • 4426 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
10:49 • 7862 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
08:50 • 11879 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
08:08 • 17633 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
08:00 • 17260 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
16 грудня, 03:55 • 19884 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
16 грудня, 02:54 • 27588 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
16 грудня, 02:00 • 21011 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
16 грудня, 01:30 • 19078 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
16 грудня, 00:23 • 16695 перегляди
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
Китай забирає в Японії останніх панд: країна вперше за 50 років залишиться без цих великих тварин16 грудня, 03:17
США готові до військової відповіді у разі повторної агресії рф проти України - Туск16 грудня, 03:38
Син режисера Роба Райнера заарештований за вбивство батьків16 грудня, 04:06
"Коаліція рішучих" розробила плани розміщення військ в Україні - Стармер16 грудня, 04:19
Харківщина на аварійних відключеннях, Донеччина повністю знеструмлена, у двох областях без світла понад 700 тис. абонентів - Міненерго09:39
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 12:02
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex 10:19
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберігання
15 грудня, 13:38
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримки15 грудня, 11:52
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Руслан Стефанчук
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Німеччина
Нідерланди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Шахед-136
Coca-Cola

Рада розширила перелік відповідальних за ведення реєстру призовників: включила центри рекрутингу ЗСУ

Київ • УНН

 238 перегляди

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №14238, що розширює перелік органів, які ведуть Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів, додавши до нього центри рекрутингу ЗСУ. Це дозволить ефективніше здійснювати рекрутинг громадян на військову службу та забезпечить доукомплектування військових частин.

Рада розширила перелік відповідальних за ведення реєстру призовників: включила центри рекрутингу ЗСУ

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №14238, який розширює перелік органів, що ведуть Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів, повідомили у вівторок у парламенті, пише УНН.

Деталі

Документ передбачає включення до органів ведення Реєстру центрів рекрутингу ЗСУ. Це, як очікується, дозволить їм ефективніше здійснювати рекрутинг громадян на військову службу за контрактом та забезпечить вмотивоване доукомплектування військових частин.

Повідомляється, що законопроєктом внесено зміни до ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу", якими передбачено, що "Центр рекрутингу Збройних Сил України є окремим підрозділом, який утворюється у видах, окремих родах військ (сил) ЗСУ та здійснює ведення військового обліку.

Закон, за повідомленням, підвищує ефективність роботи центрів рекрутингу та сприяє оперативному використанню бази даних призовників і резервістів.

Положення про центри рекрутингу, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки затверджуються Кабміном. Діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, центрів рекрутингу координується та спрямовується Міністерством оборони.

Центри рекрутингу зможуть самостійно перевозити добровольців із-за кордону: Кабмін ухвалив постанову15.04.25, 14:17

Юлія Шрамко

СуспільствоПолітика
Кабінет Міністрів України
Мобілізація
ТЦК та СП
Міністерство оборони України
Верховна Рада України
Збройні сили України