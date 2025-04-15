Центри рекрутингу зможуть самостійно перевозити добровольців із-за кордону: Кабмін ухвалив постанову

Кабмін ухвалив постанову про залучення іноземців та осіб без громадянства до військової служби за контрактом. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.

Уряд вніс зміни до Положення про центри рекрутингу Збройних Сил та до Положення про Центр рекрутингу іноземців та осіб без громадянства.

Відповідно до цих змін передбачається наступне:

Центри рекрутингу зможуть самостійно перевозити добровольців із-за кордону, забезпечуючи їм проживання та харчування в Україні; витрати на це покриватимуть з держбюджету.

Кабмін оновив правила виплат сім'ям військових, які зникли безвісти, потрапили в полон або загинули