Центри рекрутингу зможуть самостійно перевозити добровольців із-за кордону: Кабмін ухвалив постанову
Київ • УНН
Кабмін дозволив центрам рекрутингу самостійно організовувати перевезення іноземних добровольців для служби за контрактом. Витрати на проживання та харчування покриватимуться з держбюджету.
Кабмін ухвалив постанову про залучення іноземців та осіб без громадянства до військової служби за контрактом. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.
Уряд вніс зміни до Положення про центри рекрутингу Збройних Сил та до Положення про Центр рекрутингу іноземців та осіб без громадянства.
Відповідно до цих змін передбачається наступне:
Центри рекрутингу зможуть самостійно перевозити добровольців із-за кордону, забезпечуючи їм проживання та харчування в Україні; витрати на це покриватимуть з держбюджету.
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