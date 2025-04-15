Центры рекрутинга смогут самостоятельно перевозить добровольцев из-за границы: Кабмин принял постановление
Киев • УНН
Кабмин разрешил центрам рекрутинга самостоятельно организовывать перевозку иностранных добровольцев для службы по контракту. Расходы на проживание и питание будут покрываться из госбюджета.
Кабмин принял постановление о привлечении иностранцев и лиц без гражданства к военной службе по контракту. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.
Правительство внесло изменения в Положение о центрах рекрутинга Вооруженных Сил и в Положение о Центре рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства.
В соответствии с этими изменениями предусматривается следующее:
Центры рекрутинга смогут самостоятельно перевозить добровольцев из-за границы, обеспечивая им проживание и питание в Украине; расходы на это будут покрывать из госбюджета.
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