Центры рекрутинга смогут самостоятельно перевозить добровольцев из-за границы: Кабмин принял постановление

Кабмин принял постановление о привлечении иностранцев и лиц без гражданства к военной службе по контракту. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Правительство внесло изменения в Положение о центрах рекрутинга Вооруженных Сил и в Положение о Центре рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства.

В соответствии с этими изменениями предусматривается следующее:

Центры рекрутинга смогут самостоятельно перевозить добровольцев из-за границы, обеспечивая им проживание и питание в Украине; расходы на это будут покрывать из госбюджета.