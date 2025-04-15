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Центры рекрутинга смогут самостоятельно перевозить добровольцев из-за границы: Кабмин принял постановление

Киев • УНН

 • 5882 просмотра

Кабмин разрешил центрам рекрутинга самостоятельно организовывать перевозку иностранных добровольцев для службы по контракту. Расходы на проживание и питание будут покрываться из госбюджета.

Центры рекрутинга смогут самостоятельно перевозить добровольцев из-за границы: Кабмин принял постановление

Кабмин принял постановление о привлечении иностранцев и лиц без гражданства к военной службе по контракту. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Правительство внесло изменения в Положение о центрах рекрутинга Вооруженных Сил и в Положение о Центре рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства.

В соответствии с этими изменениями предусматривается следующее:

Центры рекрутинга смогут самостоятельно перевозить добровольцев из-за границы, обеспечивая им проживание и питание в Украине; расходы на это будут покрывать из госбюджета.

Кабмин обновил правила выплат семьям военных, пропавших без вести, попавших в плен или погибших15.04.25, 13:19 • 7516 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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