Рада расширила перечень ответственных за ведение реестра призывников: включила центры рекрутинга ВСУ

Верховная Рада приняла законопроект №14238, который расширяет перечень органов, ведущих Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, сообщили во вторник в парламенте, пишет УНН.

Детали

Документ предусматривает включение в органы ведения Реестра центров рекрутинга ВСУ. Это, как ожидается, позволит им эффективнее осуществлять рекрутинг граждан на военную службу по контракту и обеспечит мотивированное доукомплектование воинских частей.

Сообщается, что законопроектом внесены изменения в ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", которыми предусмотрено, что "Центр рекрутинга Вооруженных Сил Украины является отдельным подразделением, которое образуется в видах, отдельных родах войск (сил) ВСУ и осуществляет ведение воинского учета.

Закон, по сообщению, повышает эффективность работы центров рекрутинга и способствует оперативному использованию базы данных призывников и резервистов.

Положения о центрах рекрутинга, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки утверждаются Кабмином. Деятельность территориальных центров комплектования и социальной поддержки, центров рекрутинга координируется и направляется Министерством обороны.

Центры рекрутинга смогут самостоятельно перевозить добровольцев из-за границы: Кабмин принял постановление