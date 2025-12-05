У Львові підозрюваного у вбивстві військового ТЦК Юрія Бондаренка відправили під варту на 60 діб

$42.180.02
49.230.00
ukenru
11:17 • 4464 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
08:37 • 8724 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
07:29 • 15874 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 29682 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 40142 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 35873 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 60001 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 34014 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 56696 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 24490 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3.5м/с
81%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Надія є": Венс анонсував хороші новини щодо війни в Україні в найближчі кілька тижнів5 грудня, 02:35 • 23176 перегляди
ISW: путін змінив риторику щодо війни, але не відмовився від своїх початкових цілей5 грудня, 03:32 • 27501 перегляди
Трамп: Війна в Україні закінчиться, ми встановлюємо мир по всьому світу5 грудня, 04:03 • 23194 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі06:30 • 21625 перегляди
Шість областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго08:47 • 11358 перегляди
Публікації
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони11:30 • 2930 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?11:17 • 4464 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі06:30 • 21688 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 60001 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 45691 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Дніпропетровська область
Європа
Реклама
УНН Lite
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому06:50 • 10654 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 21152 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 35076 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 35392 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 79845 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
Серіали

У Львові підозрюваного у вбивстві військового ТЦК Юрія Бондаренка відправили під варту на 60 діб

Київ • УНН

 • 44 перегляди

У Львові підозрюваного у вбивстві військового ТЦК Юрія Бондаренка взяли під варту на 60 діб без права на заставу. Загиблий військовослужбовець отримав смертельне ножове поранення під час виконання службових обов'язків.

У Львові підозрюваного у вбивстві військового ТЦК Юрія Бондаренка відправили під варту на 60 діб

У Львові підозрюваного у вбивстві військового ТЦК Юрія Бондаренка відправили під варту на 60 діб. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.

Учора я писав про загибель військовослужбовця Юрія Бондаренка – ветерана, який після фронту продовжував службу в ТЦК та СП і якого смертельно поранили у Львові, коли він виконував службові обов’язки. Підозрюваному вже обрали запобіжний захід: тримання під вартою 60 діб без права на заставу 

- повідомив Козицький.

За його словами, це правильне рішення.

Козицький наголосив, що вбивство військового в тилу не може мати жодних "пом’якшувальних трактувань".

Голова ОВА запевнив, що буде стежити за перебігом розслідування.

Нагадаємо

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, у Львові увечері 3 грудня смертельне поранення отримав військовослужбовець ТЦК.

Інцидент стався на перехресті вулиць Єфремова-Японська. Загиблим виявився військовослужбовець Галицько-Франківського РТЦК та СП. За даними ОГП, військовослужбовець був ветераном російсько-української війни, починаючи з 2014 року - зокрема, він брав участь в антитерористичній операції на сході України.

За попередніми даними, 30-річного львів’янина зупинили для перевірки обліково-реєстраційних документів. Він дістав ніж і наніс військовослужбовцю удару, а потім розпилив газовий балончик у бік військовослужбовців та зник із місця події.

Потерпілого військовослужбовця доставили в лікарню, але поранення виявилось несумісним з життям. Він отримав критичне ушкодження стегнової артерії і помер вранці 4 грудня.

Нападника виявили і затримали - на місці події виявили ніж, яким завдали смертельне поранення.

Затриманому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 121 та ч. 3 ст. 350 Кримінального кодексу України (умисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження особі у зв’язку з її службовою діяльністю, що спричинило смерть потерпілого).

Санкція статей передбачає позбавлення волі від п’яти до дванадцяти років.

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Воєнний стан
Війна в Україні
Довічне позбавлення волі
ТЦК та СП
Генеральний прокурор (Україна)
Україна
Львів