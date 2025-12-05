У Львові підозрюваного у вбивстві військового ТЦК Юрія Бондаренка відправили під варту на 60 діб. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.

Учора я писав про загибель військовослужбовця Юрія Бондаренка – ветерана, який після фронту продовжував службу в ТЦК та СП і якого смертельно поранили у Львові, коли він виконував службові обов’язки. Підозрюваному вже обрали запобіжний захід: тримання під вартою 60 діб без права на заставу - повідомив Козицький.

За його словами, це правильне рішення.

Козицький наголосив, що вбивство військового в тилу не може мати жодних "пом’якшувальних трактувань".

Голова ОВА запевнив, що буде стежити за перебігом розслідування.

Нагадаємо

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, у Львові увечері 3 грудня смертельне поранення отримав військовослужбовець ТЦК.

Інцидент стався на перехресті вулиць Єфремова-Японська. Загиблим виявився військовослужбовець Галицько-Франківського РТЦК та СП. За даними ОГП, військовослужбовець був ветераном російсько-української війни, починаючи з 2014 року - зокрема, він брав участь в антитерористичній операції на сході України.

За попередніми даними, 30-річного львів’янина зупинили для перевірки обліково-реєстраційних документів. Він дістав ніж і наніс військовослужбовцю удару, а потім розпилив газовий балончик у бік військовослужбовців та зник із місця події.

Потерпілого військовослужбовця доставили в лікарню, але поранення виявилось несумісним з життям. Він отримав критичне ушкодження стегнової артерії і помер вранці 4 грудня.

Нападника виявили і затримали - на місці події виявили ніж, яким завдали смертельне поранення.

Затриманому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 121 та ч. 3 ст. 350 Кримінального кодексу України (умисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження особі у зв’язку з її службовою діяльністю, що спричинило смерть потерпілого).

Санкція статей передбачає позбавлення волі від п’яти до дванадцяти років.