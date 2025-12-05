$42.180.02
Во Львове подозреваемого в убийстве военного ТЦК Юрия Бондаренко отправили под стражу на 60 суток

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Во Львове подозреваемого в убийстве военного ТЦК Юрия Бондаренко взяли под стражу на 60 суток без права на залог. Погибший военнослужащий получил смертельное ножевое ранение во время исполнения служебных обязанностей.

Во Львове подозреваемого в убийстве военного ТЦК Юрия Бондаренко отправили под стражу на 60 суток

Во Львове подозреваемого в убийстве военного ТЦК Юрия Бондаренко отправили под стражу на 60 суток. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает УНН.

Вчера я писал о гибели военнослужащего Юрия Бондаренко – ветерана, который после фронта продолжал службу в ТЦК и СП и которого смертельно ранили во Львове, когда он выполнял служебные обязанности. Подозреваемому уже избрали меру пресечения: содержание под стражей 60 суток без права на залог 

- сообщил Козицкий.

По его словам, это правильное решение.

Козицкий подчеркнул, что убийство военного в тылу не может иметь никаких "смягчающих трактовок".

Глава ОВА заверил, что будет следить за ходом расследования.

Напомним

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, во Львове вечером 3 декабря смертельное ранение получил военнослужащий ТЦК.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Ефремова-Японская. Погибшим оказался военнослужащий Галицко-Франковского РТЦК и СП. По данным ОГП, военнослужащий был ветераном российско-украинской войны, начиная с 2014 года - в частности, он участвовал в антитеррористической операции на востоке Украины.

По предварительным данным, 30-летнего львовянина остановили для проверки учетно-регистрационных документов. Он достал нож и нанес военнослужащему удар, а затем распылил газовый баллончик в сторону военнослужащих и скрылся с места происшествия.

Пострадавшего военнослужащего доставили в больницу, но ранение оказалось несовместимым с жизнью. Он получил критическое повреждение бедренной артерии и умер утром 4 декабря.

Нападавшего обнаружили и задержали - на месте происшествия обнаружили нож, которым нанесли смертельное ранение.

Задержанному объявили о подозрении по ч. 2 ст. 121 и ч. 3 ст. 350 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения лицу в связи с его служебной деятельностью, повлекшее смерть потерпевшего).

Санкция статей предусматривает лишение свободы от пяти до двенадцати лет.

Антонина Туманова

