У Запоріжжі затримали військовослужбовця ТЦК за підозрою у вбивстві: у центрі засудили його вчинок
Київ • УНН
У Запоріжжі затримано військовослужбовця районного ТЦК та СП за підозрою у тяжкому злочині, кваліфікованому за ч.1 ст. 115 КК України. Подія сталася 7 грудня 2025 року, підозрюваний перебуває у СІЗО.
У Запоріжжі затримано військовослужбовця районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за підозрою у тяжкому злочині. Про це повідомляє УНН з посиланням на Запорізький ТЦК та СП.
Деталі
Подія сталася 7 грудня 2025 року в Запоріжжі. Військовослужбовця затримали представники Національної поліції України. Наразі, він перебуває у ДУ "Запорізький слідчий ізолятор".
Сьогодні засоби масової інформації поширили відомості про те, що у м. Запоріжжя військовослужбовця одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки затримано представниками Національної поліції України за підозрою у скоєнні тяжкого злочину, кваліфікованого за ч.1 ст. 115 КК України
У ТЦК та СП підкреслили, що підозрювані дії не мають нічого спільного зі службовими обов’язками.
Ми категорично засуджуємо дії військовослужбовця. Вчинок, у якому його підозрюють, не має нічого спільного з військовою честю, обов'язком захисника чи завданнями ТЦК та СП. Військова форма не є індульгенцією від відповідальності, а навпаки – обтяжуючою обставиною в моральному аспекті
Керівництво Запорізького обласного ТЦК та СП повідомило, що надає повне сприяння правоохоронним органам у встановленні всіх обставин вбивства та зацікавлене в об’єктивному й швидкому розслідуванні.
Також, у заяві ТЦК та СП висловили співчуття сім’ї загиблого: "Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого Янковського Юрія Йосиповича. Розуміємо, що жодні слова не зможуть повернути життя людини, але запевняємо: ми зробимо все, щоб винний поніс справедливе покарання".
