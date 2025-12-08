У Запоріжжі затримали військовослужбовця ТЦК за підозрою у вбивстві: у центрі засудили його вчинок

$42.060.13
49.000.23
ukenru
Ексклюзив
14:34 • 36 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
13:22 • 5062 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
13:00 • 13170 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
12:25 • 14620 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
11:28 • 12723 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
10:53 • 20047 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
10:37 • 11842 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Ексклюзив
10:00 • 12330 перегляди
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
09:33 • 12291 перегляди
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
09:30 • 10250 перегляди
В Україні внесли зміни у бронювання для бізнесу: 45-денний механізм для ОПК і скасування 72-годинної перевірки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.6м/с
84%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Таїланд завдав авіаударів по Камбоджі після загибелі солдата8 грудня, 04:38 • 3966 перегляди
Атака на Сумщину: кількість поранених від ворожого удару по 9-поверхівці в Охтирці зросла до семиPhotoVideo8 грудня, 05:14 • 7036 перегляди
Дрони атакували низку російських регіонів, включаючи енгельс і саратов: ворожа ППО била по цивільних будинкахPhotoVideo8 грудня, 06:54 • 14448 перегляди
Зеленський відклав призначення нового голови Офісу Президента до повернення з-за кордону - нардеп 8 грудня, 08:22 • 16019 перегляди
У підрозділах рф загиблих на Покровському напрямку масово оформлюють як "СЗЧ" - "Атеш"09:29 • 12190 перегляди
Публікації
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
13:00 • 13170 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
12:25 • 14620 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Ексклюзив
10:53 • 20047 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 27743 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 70325 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 27743 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 52149 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 62453 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 63270 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 77379 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
The Hill
Ракетний комплекс "Панцир"

У Запоріжжі затримали військовослужбовця ТЦК за підозрою у вбивстві: у центрі засудили його вчинок

Київ • УНН

 • 26 перегляди

У Запоріжжі затримано військовослужбовця районного ТЦК та СП за підозрою у тяжкому злочині, кваліфікованому за ч.1 ст. 115 КК України. Подія сталася 7 грудня 2025 року, підозрюваний перебуває у СІЗО.

У Запоріжжі затримали військовослужбовця ТЦК за підозрою у вбивстві: у центрі засудили його вчинок

У Запоріжжі затримано військовослужбовця районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за підозрою у тяжкому злочині. Про це повідомляє УНН з посиланням на Запорізький ТЦК та СП.

Деталі

Подія сталася 7 грудня 2025 року в Запоріжжі. Військовослужбовця затримали представники Національної поліції України. Наразі, він перебуває у ДУ "Запорізький слідчий ізолятор".

Сьогодні засоби масової інформації поширили відомості про те, що у м. Запоріжжя військовослужбовця одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки затримано представниками Національної поліції України за підозрою у скоєнні тяжкого злочину, кваліфікованого за ч.1 ст. 115 КК України

– йдеться у дописі.

У ТЦК та СП підкреслили, що підозрювані дії не мають нічого спільного зі службовими обов’язками.

Ми категорично засуджуємо дії військовослужбовця. Вчинок, у якому його підозрюють, не має нічого спільного з військовою честю, обов'язком захисника чи завданнями ТЦК та СП. Військова форма не є індульгенцією від відповідальності, а навпаки – обтяжуючою обставиною в моральному аспекті

– підкреслюють у дописі.

Керівництво Запорізького обласного ТЦК та СП повідомило, що надає повне сприяння правоохоронним органам у встановленні всіх обставин вбивства та зацікавлене в об’єктивному й швидкому розслідуванні.

Також, у заяві ТЦК та СП висловили співчуття сім’ї загиблого: "Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого Янковського Юрія Йосиповича. Розуміємо, що жодні слова не зможуть повернути життя людини, але запевняємо: ми зробимо все, щоб винний поніс справедливе покарання".

Нагадаємо

Комітет захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ опублікував зведений звіт про порушення професійних прав адвокатів з боку територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки. Документ охоплює період з 2022 року до першого півріччя 2025-го і містить статистику порушень, опис інцидентів та заходи реагування адвокатського самоврядування.

Алла Кіосак

Кримінал та НП
ТЦК та СП
Національна поліція України