В Запорожье задержали военнослужащего ТЦК по подозрению в убийстве: в центре осудили его поступок

В Запорожье задержан военнослужащий районного территориального центра комплектования и социальной поддержки по подозрению в тяжком преступлении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Запорожский ТЦК и СП.

Детали

Событие произошло 7 декабря 2025 года в Запорожье. Военнослужащего задержали представители Национальной полиции Украины. Сейчас он находится в ГУ "Запорожский следственный изолятор".

Сегодня средства массовой информации распространили сведения о том, что в г. Запорожье военнослужащий одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки задержан представителями Национальной полиции Украины по подозрению в совершении тяжкого преступления, квалифицированного по ч.1 ст. 115 УК Украины – говорится в сообщении.

В ТЦК и СП подчеркнули, что подозреваемые действия не имеют ничего общего со служебными обязанностями.

Мы категорически осуждаем действия военнослужащего. Поступок, в котором его подозревают, не имеет ничего общего с воинской честью, долгом защитника или задачами ТЦК и СП. Военная форма не является индульгенцией от ответственности, а наоборот – отягчающим обстоятельством в моральном аспекте – подчеркивают в сообщении.

Руководство Запорожского областного ТЦК и СП сообщило, что оказывает полное содействие правоохранительным органам в установлении всех обстоятельств убийства и заинтересовано в объективном и быстром расследовании.

Также, в заявлении ТЦК и СП выразили соболезнования семье погибшего: "Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего Янковского Юрия Иосифовича. Понимаем, что никакие слова не смогут вернуть жизнь человека, но уверяем: мы сделаем все, чтобы виновный понес справедливое наказание".

Напомним

