Эксклюзив
14:34 • 340 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
13:22 • 6286 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
13:00 • 14660 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
12:25 • 16064 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
11:28 • 13450 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
10:53 • 21233 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
10:37 • 12170 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Эксклюзив
10:00 • 12545 просмотра
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
09:33 • 12393 просмотра
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
09:30 • 10284 просмотра
В Украине внесли изменения в бронирование для бизнеса: 45-дневный механизм для ОПК и отмена 72-часовой проверки
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Дональд Трамп
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Донецкая область
Франция
В Запорожье задержали военнослужащего ТЦК по подозрению в убийстве: в центре осудили его поступок

Киев • УНН

 • 366 просмотра

В Запорожье задержан военнослужащий районного ТЦК и СП по подозрению в тяжком преступлении, квалифицированном по ч.1 ст. 115 УК Украины. Событие произошло 7 декабря 2025 года, подозреваемый находится в СИЗО.

В Запорожье задержали военнослужащего ТЦК по подозрению в убийстве: в центре осудили его поступок

В Запорожье задержан военнослужащий районного территориального центра комплектования и социальной поддержки по подозрению в тяжком преступлении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Запорожский ТЦК и СП.

Детали

Событие произошло 7 декабря 2025 года в Запорожье. Военнослужащего задержали представители Национальной полиции Украины. Сейчас он находится в ГУ "Запорожский следственный изолятор".

Сегодня средства массовой информации распространили сведения о том, что в г. Запорожье военнослужащий одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки задержан представителями Национальной полиции Украины по подозрению в совершении тяжкого преступления, квалифицированного по ч.1 ст. 115 УК Украины

– говорится в сообщении.

В ТЦК и СП подчеркнули, что подозреваемые действия не имеют ничего общего со служебными обязанностями.

Мы категорически осуждаем действия военнослужащего. Поступок, в котором его подозревают, не имеет ничего общего с воинской честью, долгом защитника или задачами ТЦК и СП. Военная форма не является индульгенцией от ответственности, а наоборот – отягчающим обстоятельством в моральном аспекте

– подчеркивают в сообщении.

Руководство Запорожского областного ТЦК и СП сообщило, что оказывает полное содействие правоохранительным органам в установлении всех обстоятельств убийства и заинтересовано в объективном и быстром расследовании.

Также, в заявлении ТЦК и СП выразили соболезнования семье погибшего: "Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего Янковского Юрия Иосифовича. Понимаем, что никакие слова не смогут вернуть жизнь человека, но уверяем: мы сделаем все, чтобы виновный понес справедливое наказание".

Напомним

Комитет защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности НААУ опубликовал сводный отчет о нарушениях профессиональных прав адвокатов со стороны территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Документ охватывает период с 2022 года до первого полугодия 2025-го и содержит статистику нарушений, описание инцидентов и меры реагирования адвокатского самоуправления.

Алла Киосак

Криминал и ЧП
ТЦК и СП
Национальная полиция Украины