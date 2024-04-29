В школах "лнр" будут отслеживать протестные к оккупантам настроения подростков - Лысогор

В школах "лнр" на постоянной основе будут отслеживать протестные к оккупантам настроения подростков, из Рубежного не выпускают без посещения военкомата, наши военные улучшили тактическое положение в Серебрянском лесу. Об этом заявил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор, пишет УНН.

Детали

Как сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, на Лиманском направлении Силам обороны удалось улучшить свое тактическое положение в районе Серебрянского лесничества.

Впрочем враг продолжает наземное давление вдоль всей линии фронта. На Купянском направлении - это Стельмаховка. На Лиманском, кроме территории леса, - Макеевка и Невское. Оккупанты пытаются воспользоваться преимуществом в воздухе и количестве артиллерийских боеприпасов. Авиационные удары россияне нанесли по Белогоровке и Серебрянскому лесу, - проинформировал Артем Лысогор, глава Луганщины.

Под огонь минометов и артиллерии попали Грековка, Невское, Куземовка, Стельмаховка, Макеевка.

В освобожденные Невское и Новолюбовку в воскресенье доставили вещи, запросы на которые оставляли крестьяне.

Дополнение

Отмечается, что захватчики усиливают всестороннее давление на школьников оккупированной Луганщины. На днях учебные заведения получили документ от так называемого "министерства образования и науки ЛНР" с рекомендациями по проведению воспитательной работы со старшеклассниками на тему противодействия вероятному сотрудничеству с украинскими спецслужбами и "прозападными организациями".

Также на постоянной основе будут проводиться мониторинги протестных настроений учеников и учителей. То есть, усилят контроль по всем направлениям. Теперь уже официально.

Лысогоро также сообщил, что на выезде из Рубежного российские военные не только тщательно осматривают и проверяют документы, подтверждающие личность.

Теперь из города невозможно выехать без соответствующей справки из военкомата.

Напомним

Оккупанты признали убыточными почти 100 из 114 шахт на востоке Украины и мобилизовали почти 60% шахтеров. Значительное количество этих предприятий до неутешительных экономических показателей довели сами захватчики.