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У школах "лнр" відслідковуватимуть протестні до окупантів настрої підлітків - Лисогор

У школах "лнр" відслідковуватимуть протестні до окупантів настрої підлітків - Лисогор

Київ • УНН

 • 24101 перегляди

Окупанти в "лнр" відстежуватимуть протестні настрої підлітків та вчителів у школах, мешканці Рубіжного не можуть виїхати з міста без довідки з військкомату, а українські військові покращили свої тактичні позиції в районі Серебрянського лісу.

У школах "лнр" на постійній основі відстежуватимуть протестні до окупантів настрої підлітків, із Рубіжного не випускають без відвідування військкомату, наші військові покращили тактичне положення в Серебрянському лісі. Про це заявив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор, пише УНН.

Деталі

Як повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, на Лиманському напрямку Силам оборони вдалося покращити своє тактичне положення в районі Серебрянського лісництва.

Втім ворог продовжує наземний тиск уздовж усієї лінії фронту. На Куп’янському напрямку - це Стельмахівка. На Лиманському, крім території лісу, - Макіївка та Невське. Окупанти намагаються скористатися перевагою у повітрі та кількості артилерійських боєприпасів. Авіаційних ударів росіяни завдали по Білогорівці й Серебрянському лісу,

- поінформував Артем Лисогор, очільник Луганщини.

Під вогонь мінометів та артилерії потрапили Греківка, Невське, Куземівка, Стельмахівка, Макіївка.

До звільнених Невського та Новолюбівки у неділю доставили речі, запити на які залишали селяни.

Доповнення

Зазначається, що загарбники посилюють усебічний тиск на школярів окупованої Луганщини. Днями навчальні заклади одержали документ від так званого "министерства образования и науки лнр" з рекомендаціями стосовно проведення виховної роботи зі старшокласниками на тему протидії ймовірній співпраці з українськими спецслужбами та "прозахідними організаціями".

Також на постійній основі проводитимуться моніторинги протестних настроїв учнів та вчителів. Тобто, посилять контроль за всіма напрямами. Тепер вже офіційно.

Лисогоро також повідомив, що на виїзді з Рубіжного російські військові не лише ретельно оглядають і перевіряють документи, що підтверджують особистість.

Тепер із міста неможливо виїхати без відповідної довідки з військкомату.

Нагадаємо

Окупанти визнали збитковими майже 100 зі 114 шахт на сході України і мобілізували майже 60% шахтарів. Значну кількість цих підприємств до невтішних економічних показників довели самі загарбники.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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