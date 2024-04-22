В Луганской области оккупанты нанесли авиаудар по Невскому, в оккупированном Алчевске не хватает лекарств для "скорой" - ОВА

В Луганской области за прошедшие сутки российские войска нанесли по Невскому авиационный удар, а на оккупированных территориях в Северодонецке и Рубежном российские подрядчики оставили строителей без денег, в Алчевске не хватает медикаментов для "скорой помощи", сообщил в понедельник глава Луганской ОВА Артем Лысогор, пишет УНН.

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"За прошедшие сутки опасно было в Невском - село атаковала вражеская авиация. Еще один удар с воздуха оккупанты нанесли по Белогоровке. Там, а также в Серебрянском лесничестве, шли боевые действия. Артиллерией и минометами захватчики попали по Стельмаховке, Грековке, Куземовке", - проинформировал Лысогор в Telegram.

По словам главы ОВА, в воскресенье жителям Новолюбовки, Невского и Макеевки раздали 33 продуктовых набора - по одному на семью. Пакеты накануне подвезли волонтеры.

В оккупированном Северодонецке, по данным главы ОВА, все чаще становятся случаи с исчезновением подрядчиков или отсутствием у них средств. "О последнем говорят наемным работникам по завершении определенной части работ", - отметил он.

"То же самое происходит и в соседнем Рубежном, но там показательное восстановление только недавно начали и почти сразу поняли, что местное население готово работать и за гуманитарку. Деньги в так называемой "лнр" - это не обязательно, считают россияне", - указал Лысогор.

Увеличивается, по его словам, количество нареканий на работу службы экстренной медицинской помощи на оккупированной территории. "Причины несвоевременного выезда - нехватка персонала, отсутствие топлива. В прифронтовых населенных пунктах - еще и невозможность быстро ее вызвать из-за отсутствия мобильной связи", - сообщил Лысогор.

"В Алчевске со связью все хорошо. Но у бригад все чаще отсутствуют необходимые медикаменты, нужные при неотложной помощи. Только приедут и что-то посоветуют", - отметил глава ОВА.

На оккупированной Луганщине есть проблемы с медицинским обеспечением населения - ОВА