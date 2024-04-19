На оккупированной Луганщине есть проблемы с медицинским обеспечением населения - ОВА

На временно оккупированной Луганской области есть большая проблематика по медицинскому обеспечению, ведь медикаменты предоставляют раненым оккупантам, а не гражданскому населению. Об этом в эфире Еспресо рассказал председатель Луганской ОВА Артем Лысогор, пишет УНН.

Детали

То, что касается оккупированных территорий, как мы уже отмечали, действительно есть очень большая проблематика по медицинскому обеспечению. Обеспечение медикаментами вообще отсутствует, в том числе и оказание врачебной помощи, потому что все поставлено на военные рельсы на территории оккупированной Луганщины и в первую очередь обеспечиваются (медикаментами - ред.) раненые и людям вообще мало, что перепадает - сказал Лисогор.

Напомним

Из-за нехватки медиков на ВОТ оккупанты продолжают привозить медицинские бригады из всех регионов России. К примеру врачи из Якутии на Донбассе прибегают к исправлению сложных офтальмологических заболеваний. Также "специалисты" из Карелии приезжают на оккупированные территории Украины чтобы практиковаться в медицине.