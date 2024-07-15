В Рубежном, из-за строительного демонтажа кровли, которую бросили недоделанной, владельцы жилья многоэтажки ликвидировали последствия осадков самостоятельно. Кроме того, жители ТОТ Луганщины привыкают к советской практике получать промышленные или хозяйственные в почтовом отделении.

Пишет УНН со ссылкой на Луганскую ОГА.

Детали

В Рубежном горе-строители еще посреди весны демонтировали кровлю с очередной многоэтажки и оставили объект. Последствия осадков владельцы жилья ликвидировали во многих квартирах. - говорится в сообщении.

Понятно, что это за свой счет, - исправить смогли те, у кого были деньги, поскольку подрядчик за такие действия наемников ответственности не несет, добавляет Луганская ОГА.

Также в населенных пунктах: Белокуракино, Новопсков, Марковка "при оккупационном руководстве уверенно шагают в прошлое". Как отмечает ведомство, вместо открытия современных специализированных магазинов в этих районных центрах россияне внедряют советскую практику, завозя на продажу в почтовые отделения и промышленные товары, и бытовые и хозяйственные.

Месяц назад этот пилотный проект испытывали в Беловодске и решили распространить. И теперь за мылом или ядом от грызунов местные идут на почту - информирует Луганская ОГА.

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