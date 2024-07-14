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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В оккупированной Кременной на Луганщине уже месяц не вывозят мусор - ОВА

В оккупированной Кременной на Луганщине уже месяц не вывозят мусор - ОВА

Киев  •  УНН

14 июля 2024, 07:28  •  4681 просмотра

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Жители оккупированной Кременной Луганской области утопают в бытовых отходах, поскольку из-за российской оккупации уже больше месяца не вывозится мусор.

В Кременной больше месяца не вывозят мусор, школьников в "лнр" будут воспитывать как октябрят и пионеров в бывшем СССР, из Невского эвакуировали 60-летнего мужчину. Об этом сообщает Луганская ОГА, пишет УНН.

Детали

Жители оккупированной Кременной захлебываются в бытовом мусоре. Последние два года захватчики мало что делали в городе, а когда стало "горячее" - перестали совсем. Мусор из точек сбора никто не забирает больше месяца.

Также сообщается, что в так называемом "министерству образования лнр" поставлена задача сформировать отряды "движения первых" в каждом классе без исключения. Списки тех школьников, кто присоединится, будут подаваться в отчетах на местном и региональном уровнях. У молодежи оккупанты собираются формировать "луганский характер", делать их более трудолюбивыми. Говорят, что они должны быть объединены общей общественно важной для власти деятельностью - как октябрята или пионеры. Будут приобщать их к работе, в частности, в радиоэлектронной сфере. Что за этим кроется - догадаться не трудно.

По информации главы Луганщины Артема Лисогора еще один человек согласился выехать из прифронтового села. Это - 60-летний житель Невского. Ему помогли добраться до Славянска, где живут родственники. Краснореченской военной администрацией будет предоставляться вся необходимая помощь эвакуированномуОн также сообщил, что Невское вчера подверглось обстрелам из артиллерии и БпЛА.

По Макеевке враг попал из артиллерии, реактивной системы залпового огня и активно применял беспилотники в указанном районе,

- говорится в сообщении.

Штурмовые действия россияне проводили в Белогоровке, вблизи Стельмаховки, Грековки, Макеевки.

Еще плюс 1320 оккупантов и 7 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага14 июля 2024, 05:08 • 31021 просмотр

Ольга Розгон

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