В Кременной больше месяца не вывозят мусор, школьников в "лнр" будут воспитывать как октябрят и пионеров в бывшем СССР, из Невского эвакуировали 60-летнего мужчину. Об этом сообщает Луганская ОГА, пишет УНН.

Детали

Жители оккупированной Кременной захлебываются в бытовом мусоре. Последние два года захватчики мало что делали в городе, а когда стало "горячее" - перестали совсем. Мусор из точек сбора никто не забирает больше месяца.

Также сообщается, что в так называемом "министерству образования лнр" поставлена задача сформировать отряды "движения первых" в каждом классе без исключения. Списки тех школьников, кто присоединится, будут подаваться в отчетах на местном и региональном уровнях. У молодежи оккупанты собираются формировать "луганский характер", делать их более трудолюбивыми. Говорят, что они должны быть объединены общей общественно важной для власти деятельностью - как октябрята или пионеры. Будут приобщать их к работе, в частности, в радиоэлектронной сфере. Что за этим кроется - догадаться не трудно.

По информации главы Луганщины Артема Лисогора еще один человек согласился выехать из прифронтового села. Это - 60-летний житель Невского. Ему помогли добраться до Славянска, где живут родственники. Краснореченской военной администрацией будет предоставляться вся необходимая помощь эвакуированномуОн также сообщил, что Невское вчера подверглось обстрелам из артиллерии и БпЛА.

По Макеевке враг попал из артиллерии, реактивной системы залпового огня и активно применял беспилотники в указанном районе, - говорится в сообщении.

Штурмовые действия россияне проводили в Белогоровке, вблизи Стельмаховки, Грековки, Макеевки.

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