Еще плюс 1320 оккупантов и 7 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 559 090 человек личного состава и 8206 танков.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 559 090 человек, 8206 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.07.24 ориентировочно составили:
личного состава - около 559 090 (+1320) человек,
танков - 8206 (+7) ед,
боевых бронированных машин - 15811 (+32) ед,
артиллерийских систем - 15262 (+46) ед,
РСЗО - 1119 (+0) ед,
средства ППО - 890 (+1) ед,
самолетов - 361 (+0) ед,
вертолетов - 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 12108 (+39),
крылатые ракеты - 2397 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 20538 (+77) ед,
специальная техника - 2566 (+10).
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