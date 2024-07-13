Стала известна оперативная информация по состоянию на 22.00 12.07.2024 относительно российского вторжения. Об этом информирует Генштаб ВСУ в сообщении в социальных сетях, передает УНН.

Детали

В настоящее время произошло 136 боевых столкновений.

Самой горячей сегодня оставалась ситуация на Покровском направлении, также враг активен на Кураховском и Торецком направлениях.

В течение суток противник нанес по территории Украины 45 авиационных ударов (задействовал, в частности 58 КАБов), использовал для поражения 429 дронов-камикадзе. Осуществил 3408 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Генштаб: сегодня 94 боя, почти треть - на Покровском направлении, Харьковская область под постоянным огнем вражеской авиации