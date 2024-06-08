В Луганской области на оккупированных шахтах задерживают зарплату - ОВА
Киев • УНН
В Луганской области продолжаются российские обстрелы, на оккупированных территориях на шахтах "Востокуголь" задерживают заработную плату, а оккупанты в Рубежном отказываются принимать заявления о компенсации за уничтоженное имущество.
В Луганской области обстрелы со стороны российских войск не прекращаются, на оккупированных территориях на шахтах "Востокуголь" два месяца задерживают зарплату, в Рубежном оккупанты не принимают заявления на компенсацию за разрушенное имущество, сообщили в субботу в Луганской ОВА, пишет УНН.
Детали
"Оставаться в освобожденных селах крайне опасно – обстрелы со стороны россиян не прекращаются. Так, из минометов враг попал по Макеевке, из ствольной артиллерии – по Стельмаховке и Куземовке. По Невскому нанесены удары из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Атакующие действия россияне вели вблизи Грековки, Андреевки, в Белогоровке и Серебрянском лесу", - отметил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.
На Купянском направлении, в частности, потери оккупантов составили, по его данным, 84 человека убитыми и ранеными. Уничтожены два танка и две боевые бронированные машины.
По его словам, "мужчине 1982 года рождения помогли выехать из прифронтовой Макеевки на Харьковщину". "Там он будет проживать с матерью, которую эвакуировали двумя сутками ранее. В дальнейшем необходимую помощь семье окажет Краснореченская военная администрация", - отметил глава Луганской области.
Что касается оккупированных территорий, то, по данным ОВА, "инвестор из рф, которому руководство так называемой "лнр" за бесценок отдало шахты "Востокуголь", уже успел образовать на предприятиях задолженность по заработной плате". "Более того, средства для ее погашения запросили в бюджете. Новые хозяева ждут ответ на запрос, горняки – деньги", - указали в ОВА в Facebook.
А оккупационная администрация Рубежного, как отмечается, отказывается принимать заявления для дальнейшего предоставления компенсации за разрушенное недвижимое имущество. Говорят, что деньги на эти выплаты не предусмотрены.
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