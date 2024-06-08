На Луганщині на окупованих шахтах затримують зарплату - ОВА
Київ • УНН
У Луганській області тривають російські обстріли, на окупованих територіях на шахтах "Східвугілля" затримують заробітну плату, а окупанти в Рубіжному відмовляються приймати заяви про компенсацію за знищене майно.
У Луганській області обстріли з боку російських військ не припиняються, на окупованих територіях на шахтах "Східвугілля" два місяці затримують зарплату, у Рубіжному окупанти не приймають заяви на компенсацію за зруйноване майно, повідомили у суботу у Луганській ОВА, пише УНН.
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"Залишатися у звільнених селах вкрай небезпечно – обстріли з боку росіян не припиняються. Так, із мінометів ворог поцілив по Макіївці, зі ствольної артилерії – по Стельмахівці та Куземівці. По Невському завдані удари з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Атакувальні дії росіяни вели поблизу Греківки, Андріївки, в Білогорівці та Серебрянському лісі", - зазначив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
На Куп’янському напрямку, зокрема, втрати окупантів становили, за його даними, 84 особи вбитими та пораненими. Знищено два танки та дві бойові броньовані машини.
З його слів, "чоловіку 1982 року народження допомогли виїхати з прифронтової Макіївки на Харківщину. "Там він проживатиме з матір’ю, яку евакуювали двома добами раніше. У подальшому необхідну допомогу родині надасть Красноріченська військова адміністрація", – зазначив очільник Луганщини.
Що стосується окупованих територій, то, за даними ОВА, "інвестор з рф, якому керівництво так званої "лнр" за безцінь віддало шахти "Східвугілля", вже встиг утворити на підприємствах заборгованість із заробітної плати". "Більш того, кошти для її погашення запросили у бюджеті. Нові господарі чекають відповідь на запит, гірники – гроші", - вказали в ОВА у Facebook.
А окупаційна адміністрація Рубіжного, як зазначається, відмовляється приймати заяви для подальшого надання компенсації за зруйноване нерухоме майно. Кажуть, що гроші на ці виплати не передбачені.
На захопленій Луганщині окупанти збільшують кількість блокпостів, розшукуючи чоловіків - ОВА31.05.24, 10:45 • 61139 переглядiв