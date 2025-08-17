Защитники Украины добиваются успехов: Покровск и еще 6 населенных пунктов зачищены от вс рф - Генштаб
Киев • УНН
С 4 по 16 августа ВСУ и НГУ зачистили 7 населенных пунктов в Донецкой области, включая Покровск. Враг понес значительные потери в живой силе и технике.
С 4 по 16 августа, в результате совместных действий частей и подразделений НГУ и ВСУ, в Донецкой области очищен от захватчиков ряд населенных пунктов. Противник понес значительные потери.
Передает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
Силы обороны Украины имеют успехи на нескольких направлениях
В результате совместных действий частей и подразделений Национальной гвардии Украины и Вооруженных Сил Украины, входящих в состав 1-го корпуса НГУ "Азов", в Донецкой области очищены следующие населенные пункты:
- Грузское;
- Рубежное;
- Нововодяное;
- Петровка;
- Веселое;
- Золотой Колодец.
Также очищен от вражеских групп и одиночных оккупантов город Покровск. Это осуществлено силами 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск и смежных подразделений.
За прошедшие сутки в результате активных действий на Северо-Слобожанском направлении украинские подразделения продвинулись вперед в нескольких локациях.
ВСУ достигли успеха в районе Яблоновки Сумской области - там продвижение составило до 1000 метров.
Потери захватчиков
В целом в результате активных действий в операционной зоне корпуса противник понес значительные потери в живой силе. По данным на 16 августа, они составляют:4
- безвозвратные – 910 человек;
- санитарные – 335 человек;
- плен – 37 человек.
Враг потерял значительное количество техники и вооружения.
Уничтожено и повреждено 8 танков российских оккупантов, 6 боевых бронированных машин, 103 единицы авто- и мототехники, одну РСЗО, 18 орудий и 91 БпЛА различных типов
Напомним
На Северо-Слобожанском направлении украинские подразделения продвинулись на 1-2,5 км. ВСУ продолжают активные действия для уничтожения врага и освобождения населенных пунктов.
Украинские войска не смогут осуществить безопасный и упорядоченный вывод войск из неоккупированной части Донецкой области в соответствии с требованием российского диктатора владимира путина без полного прекращения огня на всем театре военных действий.