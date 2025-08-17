Защитники Украины добиваются успехов: Покровск и еще 6 населенных пунктов зачищены от вс рф - Генштаб

$41.450.00
48.440.00
ukenru
Эксклюзив
07:17 • 6638 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 94569 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 62640 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 64862 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 58708 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 50765 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 246132 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 213418 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 167945 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 155109 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.3м/с
53%
746мм
Популярные новости
На ВОТ Донбасса оккупанты вызвали резкий скачок цен на питьевую воду - ЦНС16 августа, 23:46 • 10176 просмотра
Неизвестные дроны атакуют воронежскую область рф: что известноVideo17 августа, 00:36 • 4632 просмотра
Президент Латвии: Ближайшие недели покажут уровень готовности Путина к миру17 августа, 01:23 • 7294 просмотра
Сербия охвачена протестами: полиция применяет газ, офисы правящей партии разрушеныVideo17 августа, 02:15 • 30700 просмотра
Украина не сможет безопасно вывести войска из Донецкой области без полного прекращения огня - ISW17 августа, 02:47 • 13439 просмотра
публикации
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Эксклюзив
07:17 • 6642 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 348142 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 301648 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 305409 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 312521 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ребенок
Влад Яценко
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Донецкая область
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли07:47 • 1248 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 48029 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 40781 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 177685 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 254516 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
Фокс Ньюс
Нью-Йорк Таймс
Строительство

Защитники Украины добиваются успехов: Покровск и еще 6 населенных пунктов зачищены от вс рф - Генштаб

Киев • УНН

 • 1290 просмотра

С 4 по 16 августа ВСУ и НГУ зачистили 7 населенных пунктов в Донецкой области, включая Покровск. Враг понес значительные потери в живой силе и технике.

Защитники Украины добиваются успехов: Покровск и еще 6 населенных пунктов зачищены от вс рф - Генштаб

С 4 по 16 августа, в результате совместных действий частей и подразделений НГУ и ВСУ, в Донецкой области очищен от захватчиков ряд населенных пунктов. Противник понес значительные потери.

Передает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Силы обороны Украины имеют успехи на нескольких направлениях

- сообщает Генштаб.

В результате совместных действий частей и подразделений Национальной гвардии Украины и Вооруженных Сил Украины, входящих в состав 1-го корпуса НГУ "Азов", в Донецкой области очищены следующие населенные пункты:

  • Грузское;
    • Рубежное;
      • Нововодяное;
        • Петровка;
          • Веселое;
            • Золотой Колодец.

              Также очищен от вражеских групп и одиночных оккупантов город Покровск. Это осуществлено силами 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск и смежных подразделений.

              За прошедшие сутки в результате активных действий на Северо-Слобожанском направлении украинские подразделения продвинулись вперед в нескольких локациях.

              ВСУ достигли успеха в районе Яблоновки Сумской области - там продвижение составило до 1000 метров.

              Потери захватчиков

              В целом в результате активных действий в операционной зоне корпуса противник понес значительные потери в живой силе. По данным на 16 августа, они составляют:4

              • безвозвратные – 910 человек;
                • санитарные – 335 человек;
                  • плен – 37 человек.

                    Враг потерял значительное количество техники и вооружения.

                    Уничтожено и повреждено 8 танков российских оккупантов, 6 боевых бронированных машин, 103 единицы авто- и мототехники, одну РСЗО, 18 орудий и 91 БпЛА различных типов

                    - информирует Генштаб, отмечая статистику за период 4 - 16 августа.

                    Напомним

                    На Северо-Слобожанском направлении украинские подразделения продвинулись на 1-2,5 км. ВСУ продолжают активные действия для уничтожения врага и освобождения населенных пунктов.

                    Украинские войска не смогут осуществить безопасный и упорядоченный вывод войск из неоккупированной части Донецкой области в соответствии с требованием российского диктатора владимира путина без полного прекращения огня на всем театре военных действий.

                    Игорь Тележников

                    Война
                    Владимир Путин
                    Покровск
                    Донецкая область
                    Сумская область
                    Многоствольная ракетная установка
                    Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                    Национальная гвардия Украины
                    Вооруженные силы Украины
                    Рубежное
                    Беспилотный летательный аппарат