Захисники України досягають успіхів: Покровськ і ще 6 населених пунктів зачищено від зс рф - Генштаб
Київ • УНН
З 4 по 16 серпня ЗСУ та НГУ зачистили 7 населених пунктів на Донеччині, включаючи Покровськ. Ворог зазнав значних втрат у живій силі та техніці.
З 4 по 16 серпня, в результаті спільних дій частин і підрозділів НГУ та ЗСУ, у Донецькій області зачищено від загарбників низку населених пунктів. Противник зазнав значних втрат.
Передає УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Деталі
Сили оборони України мають успіхи на декількох напрямках
У результаті спільних дій частин і підрозділів Національної гвардії України та Збройних Сил України, які входять до складу 1-го корпусу НГУ "Азов", у Донецькій області зачищено наступні населені пункти:
- Грузьке;
- Рубіжне;
- Нововодяне;
- Петрівка;
- Веселе;
- Золотий Колодязь.
Також зачищено від ворожих груп та одиночних окупантів місто Покровськ. Це здійснено силами 7-го корпусу Десантно-штурмових військ і суміжних підрозділів
Минулої доби в результаті активних дій на Північно-Слобожанському напрямку українські підрозділи просунулися вперед у декількох локаціях.
ЗСУ досягли успіху в районі Яблунівки Сумської області - там просування склало до 1000 метрів.
Втрати загарбників
Загалом у результаті активних дій в операційній зоні корпусу противник зазнав значних втрат у живій силі. За даними на 16 серпня, вони становлять:4
- безповоротні – 910 осіб;
- санітарні – 335 осіб;
- полон – 37 осіб.
Ворог втратив значну кількість техніки та озброєння.
Знищено та пошкоджено 8 танків російських окупантів, 6 бойових броньованих машин, 103 одиниці авто- та мототехніки, одну РСЗВ, 18 гармат та 91 БпЛА різних типів
Нагадаємо
На Північно-Слобожанському напрямку українські підрозділи просунулися на 1-2,5 км. ЗСУ продовжують активні дії для знищення ворога та звільнення населених пунктів.
Українські війська не зможуть здійснити безпечне та впорядковане виведення військ з неокупованої частини Донецької області відповідно до вимоги російського диктатора володимира путіна без повного припинення вогню на всьому театрі воєнних дій.