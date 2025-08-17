$41.450.00
48.440.00
ukenru
Ексклюзив
07:17 • 5120 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 93414 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 61994 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 64239 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 58255 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 50586 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 245982 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 213346 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 167898 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 155069 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
Захисники України досягають успіхів: Покровськ і ще 6 населених пунктів зачищено від зс рф - Генштаб

Київ • УНН

 • 16 перегляди

З 4 по 16 серпня ЗСУ та НГУ зачистили 7 населених пунктів на Донеччині, включаючи Покровськ. Ворог зазнав значних втрат у живій силі та техніці.

Захисники України досягають успіхів: Покровськ і ще 6 населених пунктів зачищено від зс рф - Генштаб

З 4 по 16 серпня, в результаті спільних дій частин і підрозділів НГУ та ЗСУ, у Донецькій області зачищено від загарбників низку населених пунктів. Противник зазнав значних втрат.

Передає УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

 

  Сили оборони України мають успіхи на декількох напрямках  

- повідомляє Генштаб.

У результаті спільних дій частин і підрозділів Національної гвардії України та Збройних Сил України, які входять до складу 1-го корпусу НГУ "Азов", у Донецькій області зачищено наступні населені пункти: 

  • Грузьке;
    • Рубіжне;
      • Нововодяне;
        • Петрівка;
          • Веселе;
            • Золотий Колодязь.

              Також зачищено від ворожих груп та одиночних окупантів місто Покровськ. Це здійснено силами 7-го корпусу Десантно-штурмових військ і суміжних підрозділів 

              Минулої доби в результаті активних дій на Північно-Слобожанському напрямку українські підрозділи просунулися вперед у декількох локаціях.

              ЗСУ досягли успіху в районі Яблунівки Сумської області - там просування склало до 1000 метрів.

              Втрати загарбників

              Загалом у результаті активних дій в операційній зоні корпусу противник зазнав значних втрат у живій силі. За даними на 16 серпня, вони становлять:4

              • безповоротні – 910 осіб;
                • санітарні – 335 осіб;
                  • полон – 37 осіб.

                    Ворог втратив значну кількість техніки та озброєння.

                    Знищено та пошкоджено 8 танків російських окупантів, 6 бойових броньованих машин, 103 одиниці авто- та мототехніки, одну РСЗВ, 18 гармат та 91 БпЛА різних типів

                    - інформує Генштаб, зазначаючи статистику за період 4 - 16 серпня.

                    Нагадаємо

                    На Північно-Слобожанському напрямку українські підрозділи просунулися на 1-2,5 км. ЗСУ продовжують активні дії для знищення ворога та звільнення населених пунктів.

                    Українські війська не зможуть здійснити безпечне та впорядковане виведення військ з неокупованої частини Донецької області відповідно до вимоги російського диктатора володимира путіна без повного припинення вогню на всьому театрі воєнних дій. 

                    Ігор Тележніков

                    Війна
                    Володимир Путін
                    Покровськ
                    Донецька область
                    Сумська область
                    Реактивна система залпового вогню
                    Генеральний штаб Збройних сил України
                    Національна гвардія України
                    Збройні сили України
                    Рубіжне
                    Безпілотний літальний апарат