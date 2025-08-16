$41.450.00
Перед візитом Зеленського до Вашингтона: лідери "коаліції охочих" завтра проведуть відеозустріч
12:47 • 30761 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 31179 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 35552 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 36832 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 43108 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 221540 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 198949 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 154176 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 142161 перегляди
Трамп та путін зустрілись на Алясці
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Генштабі заявили про просування українських підрозділів на Північно-Слобожанському напрямку до 2,5 кілометрів

Київ • УНН

 • 282 перегляди

На Північно-Слобожанському напрямку українські підрозділи просунулися на 1-2,5 км. ЗСУ продовжують активні дії для знищення ворога та звільнення населених пунктів.

У Генштабі заявили про просування українських підрозділів на Північно-Слобожанському напрямку до 2,5 кілометрів

На Північно-Слобожанському напрямку, що на Сумщині, просування українських підрозділів складає від 1 до 2,5 кілометрів, передає УНН із посиланням на повідомлення Генштабу.

Деталі

За даними Генштабі, на Північно-Слобожанському напрямку українські воїни продовжують активні дії з метою знищення противника та звільнення наших населених пунктів.

На відповідних ділянках просування українських підрозділів складає від 1 до 2,5 кілометрів 

- йдеться у повідомленні.

З метою недопущення логістичного забезпечення, евакуації та посилення підрозділів російських окупантів у визначених локаціях утримуються зони суцільного вогневого ураження противника, резюмували у Генштабі.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, під час якої обговорювалася актуальна інформація на лінії фронту. Також глава держави повідомив про успіхи на Добропільському та Покровському напрямках.

Антоніна Туманова

