У Генштабі заявили про просування українських підрозділів на Північно-Слобожанському напрямку до 2,5 кілометрів
Київ • УНН
На Північно-Слобожанському напрямку українські підрозділи просунулися на 1-2,5 км. ЗСУ продовжують активні дії для знищення ворога та звільнення населених пунктів.
На Північно-Слобожанському напрямку, що на Сумщині, просування українських підрозділів складає від 1 до 2,5 кілометрів, передає УНН із посиланням на повідомлення Генштабу.
Деталі
За даними Генштабі, на Північно-Слобожанському напрямку українські воїни продовжують активні дії з метою знищення противника та звільнення наших населених пунктів.
На відповідних ділянках просування українських підрозділів складає від 1 до 2,5 кілометрів
З метою недопущення логістичного забезпечення, евакуації та посилення підрозділів російських окупантів у визначених локаціях утримуються зони суцільного вогневого ураження противника, резюмували у Генштабі.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, під час якої обговорювалася актуальна інформація на лінії фронту. Також глава держави повідомив про успіхи на Добропільському та Покровському напрямках.