Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Київ • УНН
Президент Зеленський провів засідання Ставки, де обговорювалася ситуація на фронті. ЗСУ мають успіхи на Добропільському та Покровському напрямках, знищуючи окупантів.
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, під час якої обговорювалася актуальна інформація на лінії фронту. Також глава держави повідомив про успіхи на Добропільському та Покровському напрямка, пише УНН з посиланням на допис Зеленського у Telegram.
Доповідь Головкома Олександра Сирського. Фронт, захист позицій, актуальна інформація про наміри та пересування російської армії. Захищаємо наші позиції по всій лінії фронту і вже другу добу поспіль маємо успіхи на деяких надзвичайно складних ділянках на Донеччині – на напрямку Добропілля та Покровська
Глава держави окремо відзначив підрозділи 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов", підрозділи 7-го корпусу десантно-штурмових військ, підрозділи 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного, а також підрозділи нашої 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів15.08.25, 21:26 • 99520 переглядiв
Триває знищення окупантів, які намагалися просочуватись вглибину наших позицій. Є важливе поповнення обмінного фонду для України російськими військовими. Головком доповів також про дії наших підрозділів на Сумщині, Харківщині, Запоріжжі. Вдячний усім воїнам за стійкість
Доповнення
Президент України скоординував позиції з Трампом та європейськими лідерами щодо досягнення миру. Україна наполягає на припиненні вбивств, звільненні полонених та поверненні дітей.