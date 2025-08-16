$41.450.00
48.440.00
ukenru
12:47 • 684 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
10:46 • 11026 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
09:52 • 16797 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
08:59 • 20947 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
07:28 • 32992 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 170373 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 168859 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 124582 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 113939 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 99908 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 261327 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 226354 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 232177 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 243860 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 325468 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки

Киев • УНН

 • 690 просмотра

Президент Зеленский провел заседание Ставки, где обсуждалась ситуация на фронте. ВСУ имеют успехи на Добропольском и Покровском направлениях, уничтожая оккупантов.

Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, в ходе которого обсуждалась актуальная информация на линии фронта. Также глава государства сообщил об успехах на Добропольском и Покровском направлениях, пишет УНН со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.

Доклад Главкома Александра Сырского. Фронт, защита позиций, актуальная информация о намерениях и передвижениях российской армии. Защищаем наши позиции по всей линии фронта и уже вторые сутки подряд имеем успехи на некоторых чрезвычайно сложных участках в Донецкой области – на направлении Доброполья и Покровска 

- сообщил Зеленский.

Глава государства отдельно отметил подразделения 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов", подразделения 7-го корпуса десантно-штурмовых войск, подразделения 38-й отдельной бригады морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного, а также подразделения нашей 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов15.08.25, 21:26 • 99913 просмотров

Продолжается уничтожение оккупантов, которые пытались просачиваться вглубь наших позиций. Есть важное пополнение обменного фонда для Украины российскими военными. Главком доложил также о действиях наших подразделений на Сумщине, Харьковщине, Запорожье. Благодарен всем воинам за стойкость 

- подчеркнул Президент.

Президент Украины скоординировал позиции с Трампом и европейскими лидерами по достижению мира. Украина настаивает на прекращении убийств, освобождении пленных и возвращении детей.

