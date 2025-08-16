Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, в ходе которого обсуждалась актуальная информация на линии фронта. Также глава государства сообщил об успехах на Добропольском и Покровском направлениях, пишет УНН со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.

Доклад Главкома Александра Сырского. Фронт, защита позиций, актуальная информация о намерениях и передвижениях российской армии. Защищаем наши позиции по всей линии фронта и уже вторые сутки подряд имеем успехи на некоторых чрезвычайно сложных участках в Донецкой области – на направлении Доброполья и Покровска - сообщил Зеленский.

Глава государства отдельно отметил подразделения 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов", подразделения 7-го корпуса десантно-штурмовых войск, подразделения 38-й отдельной бригады морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного, а также подразделения нашей 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов

Продолжается уничтожение оккупантов, которые пытались просачиваться вглубь наших позиций. Есть важное пополнение обменного фонда для Украины российскими военными. Главком доложил также о действиях наших подразделений на Сумщине, Харьковщине, Запорожье. Благодарен всем воинам за стойкость - подчеркнул Президент.

Дополнение

Президент Украины скоординировал позиции с Трампом и европейскими лидерами по достижению мира. Украина настаивает на прекращении убийств, освобождении пленных и возвращении детей.