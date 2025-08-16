Зеленський після розмови з Трампом і лідерами Європи: треба припинити вогонь як на полі бою, так і в небі і проти інфраструктури портів

Президент України Володимир Зеленський після розмови з президентом США Дональдом Трампом і лідерами Європи заявив, що позиції після усіх переговорів "очевидні" - зокрема, треба припинити вогонь як на полі бою, так і в небі і проти портової інфраструктури, надійно й довгостроково гарантувати безпеку за участі як Європи, так і США, і що жодне питання, зокрема територіальні, не вирішуються без України, пише УНН.

Сьогодні після розмови з Президентом Трампом ще додатково скоординували позиції з європейськими лідерами. Позиції очевидні. Треба досягти реального миру, який буде тривалим, а не стане ще однією паузою між російськими вторгненнями. Треба якнайшвидше припинити вбивства, припинити вогонь як на полі бою, так і в небі та проти нашої портової інфраструктури - повідомив Зеленський у соцмережах.

І продовжив: "Треба звільнити всіх українських полонених військових і цивільних та повернути викрадених Росією дітей. Тисячі наших людей досі утримуються в неволі, їх усіх треба повернути додому. Треба зберігати тиск на росію, поки тривають агресія та окупація".

У розмові з Президентом Трампом я сказав про те, що має бути посилення санкцій, якщо не буде тристоронньої зустрічі або якщо росія ухилятиметься від чесного закінчення війни. Санкції – це дієвий інструмент. Треба надійно й довгостроково гарантувати безпеку за участі як Європи, так і Сполучених Штатів. Усі питання, які важливі для України, мають обговорюватись за участі України, і жодне питання, зокрема територіальні, не вирішуються без України - наголосив Зеленський.

"Дякую партнерам, які допомагають. Сьогодні є важлива заява європейських лідерів, яка зміцнює нашу позицію. Працюємо далі всі разом: європейці, американці, всі у світі, хто хоче миру й спокою в міжнародних відносинах", - зазначив Президент.

