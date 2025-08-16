Зеленський після розмови з Трампом і лідерами Європи: треба припинити вогонь як на полі бою, так і в небі і проти інфраструктури портів

$41.450.00
Ексклюзив
10:46 • 7182 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
09:52 • 13010 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
08:59 • 17827 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
07:28 • 30049 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 158713 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 161734 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 118104 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 108232 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 94254 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 131299 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37
Тисячі іноземних найманців у лавах рф не можуть покинути фронт після закінчення контракту - проєкт "Хочу жить" 16 серпня, 03:52
Трамп мав довгу розмову із Зеленським на зворотному рейсі з Аляски - CNN06:49
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo07:05
Посли ЄС екстрено збираються після зустрічі Трампа та путіна07:47
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 252112 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 224602 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 318878 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Білий дім
Європа
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo07:05
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44
Fox News
The Times
Економіст (журнал)
Facebook
The New York Times

Зеленський після розмови з Трампом і лідерами Європи: треба припинити вогонь як на полі бою, так і в небі і проти інфраструктури портів

Київ • УНН

 • 3038 перегляди

Президент України скоординував позиції з Трампом та європейськими лідерами щодо досягнення миру. Україна наполягає на припиненні вбивств, звільненні полонених та поверненні дітей.

Зеленський після розмови з Трампом і лідерами Європи: треба припинити вогонь як на полі бою, так і в небі і проти інфраструктури портів

Президент України Володимир Зеленський після розмови з президентом США Дональдом Трампом і лідерами Європи заявив, що позиції після усіх переговорів "очевидні" - зокрема, треба припинити вогонь як на полі бою, так і в небі і проти портової інфраструктури, надійно й довгостроково гарантувати безпеку за участі як Європи, так і США, і що жодне питання, зокрема територіальні, не вирішуються без України, пише УНН.

Сьогодні після розмови з Президентом Трампом ще додатково скоординували позиції з європейськими лідерами. Позиції очевидні. Треба досягти реального миру, який буде тривалим, а не стане ще однією паузою між російськими вторгненнями. Треба якнайшвидше припинити вбивства, припинити вогонь як на полі бою, так і в небі та проти нашої портової інфраструктури

- повідомив Зеленський у соцмережах.

І продовжив: "Треба звільнити всіх українських полонених військових і цивільних та повернути викрадених Росією дітей. Тисячі наших людей досі утримуються в неволі, їх усіх треба повернути додому. Треба зберігати тиск на росію, поки тривають агресія та окупація".

Європейські лідери провели другу розмову із Зеленським без Трампа - ЗМІ16.08.25, 11:55 • 4514 переглядiв

У розмові з Президентом Трампом я сказав про те, що має бути посилення санкцій, якщо не буде тристоронньої зустрічі або якщо росія ухилятиметься від чесного закінчення війни. Санкції – це дієвий інструмент. Треба надійно й довгостроково гарантувати безпеку за участі як Європи, так і Сполучених Штатів. Усі питання, які важливі для України, мають обговорюватись за участі України, і жодне питання, зокрема територіальні, не вирішуються без України

- наголосив Зеленський.

"Дякую партнерам, які допомагають. Сьогодні є важлива заява європейських лідерів, яка зміцнює нашу позицію. Працюємо далі всі разом: європейці, американці, всі у світі, хто хоче миру й спокою в міжнародних відносинах", - зазначив Президент.

Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки16.08.25, 12:52 • 13016 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
НАТО
Дональд Трамп
Європейський Союз
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна