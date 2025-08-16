Європейські лідери провели другу розмову із Зеленським без Трампа - ЗМІ

Європейські провели другу розмову з Президентом України Володимиром Зеленським без президента США Дональда Трампа після першої спільної розмови, повідомляє The Times, пише УНН.

Деталі

"Сер Кір (Стармер) приєднався до другої розмови з Президентом України Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами, цього разу без президента Трампа. Це сталося після попередньої розмови, під час якої Трамп окреслив свої переговори з президентом путіним на Алясці", - ідеться у публікації.

Вважається, що склад другої розмови схожий на першу, у якій брали участь Марк Рютте, Генеральний секретар НАТО, Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської комісії, та лідери Франції, Італії, Фінляндії, Німеччини та Польщі.

У першій розмові, як повідомляє CNN з посиланням на заяву офісу французького президента, європейські лідери приєдналися до розмови з Президентом США Дональдом Трампом та Президентом України Володимиром Зеленським після саміту на Алясці, в обміні репліками, який "тривав понад годину".

За даними Єлисейського палацу, у телефонній розмові брали участь президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александер Стубб та президент Польщі Кароль Навроцький.

До телефонної розмови також приєдналися Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та представник Європейського Союзу Урсула фон дер Ляєн.

