Європейські лідери провели другу розмову із Зеленським без Трампа - ЗМІ

$41.450.00
48.440.00
ukenru
08:59 • 1534 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
07:28 • 14702 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 123159 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 137517 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 96887 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 90943 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 78654 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 122821 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 225092 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 87758 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2.3м/с
40%
752мм
Популярнi новини
Трамп скасував обід з російською делегацією та повертається до Вашингтона 15 серпня, 23:40 • 28822 перегляди
"Це не дипломатія, а театр": Шумер про зустріч Трампа з путінимVideo16 серпня, 01:12 • 36454 перегляди
Трамп після зустрічі з путіним: "Тепер все залежить від Зеленського"16 серпня, 01:33 • 76903 перегляди
Тисячі іноземних найманців у лавах рф не можуть покинути фронт після закінчення контракту - проєкт "Хочу жить" 03:52 • 23673 перегляди
Трамп мав довгу розмову із Зеленським на зворотному рейсі з Аляски - CNN06:49 • 23559 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 225118 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 195833 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 202401 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 216154 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 299370 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джо Байден
Сі Цзіньпін
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Білий дім
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo07:05 • 7568 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал03:37 • 14983 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 59464 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 130867 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 210888 перегляди
Актуальне
Fox News
Безпілотний літальний апарат
Економіст (журнал)
Нафта
Дія (сервіс)

Європейські лідери провели другу розмову із Зеленським без Трампа - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1492 перегляди

Європейські лідери провели другу розмову з Президентом України Володимиром Зеленським без участі президента США Дональда Трампа. Це відбулося після першої спільної розмови, де Трамп обговорював переговори з Путіним на Алясці.

Європейські лідери провели другу розмову із Зеленським без Трампа - ЗМІ

Європейські провели другу розмову з Президентом України Володимиром Зеленським без президента США Дональда Трампа після першої спільної розмови, повідомляє The Times, пише УНН.

Деталі

"Сер Кір (Стармер) приєднався до другої розмови з Президентом України Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами, цього разу без президента Трампа. Це сталося після попередньої розмови, під час якої Трамп окреслив свої переговори з президентом путіним на Алясці", - ідеться у публікації.

Вважається, що склад другої розмови схожий на першу, у якій брали участь Марк Рютте, Генеральний секретар НАТО, Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської комісії, та лідери Франції, Італії, Фінляндії, Німеччини та Польщі.

У першій розмові, як повідомляє CNN з посиланням на заяву офісу французького президента, європейські лідери приєдналися до розмови з Президентом США Дональдом Трампом та Президентом України Володимиром Зеленським після саміту на Алясці, в обміні репліками, який "тривав понад годину".

За даними Єлисейського палацу, у телефонній розмові брали участь президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александер Стубб та президент Польщі Кароль Навроцький.

До телефонної розмови також приєдналися Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та представник Європейського Союзу Урсула фон дер Ляєн.

Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок16.08.25, 10:28 • 14773 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Кароль Навроцький
Єлисейський палац
Аляска
Кір Стармер
Марк Рютте
Джорджа Мелоні
The Times
Александр Стубб
Європейська комісія
НАТО
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Європейський Союз
Емманюель Макрон
Фінляндія
Франція
Велика Британія
Італія
Німеччина
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Польща