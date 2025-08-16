$41.450.00
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с Путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 117220 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 133819 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 93395 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 87886 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 76722 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 121686 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 221709 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 87552 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 199487 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Европейские лидеры провели второй разговор с Зеленским без Трампа - СМИ

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Европейские лидеры провели второй разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским без участия президента США Дональда Трампа. Это произошло после первого совместного разговора, где Трамп обсуждал переговоры с Путиным на Аляске.

Европейские лидеры провели второй разговор с Зеленским без Трампа - СМИ

Европейцы провели второй разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским без президента США Дональда Трампа после первого совместного разговора, сообщает The Times, пишет УНН.

Детали

"Сэр Кир (Стармер) присоединился ко второму разговору с Президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами, на этот раз без президента Трампа. Это произошло после предыдущего разговора, во время которого Трамп очертил свои переговоры с президентом Путиным на Аляске", - говорится в публикации.

Считается, что состав второго разговора похож на первый, в котором участвовали Марк Рютте, Генеральный секретарь НАТО, Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, и лидеры Франции, Италии, Финляндии, Германии и Польши.

В первом разговоре, как сообщает CNN со ссылкой на заявление офиса французского президента, европейские лидеры присоединились к разговору с Президентом США Дональдом Трампом и Президентом Украины Владимиром Зеленским после саммита на Аляске, в обмене репликами, который "длился более часа".

По данным Елисейского дворца, в телефонном разговоре участвовали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб и президент Польши Кароль Навроцкий.

К телефонному разговору также присоединились Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и представитель Европейского Союза Урсула фон дер Ляйен.

Юлия Шрамко

