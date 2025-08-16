Европейские лидеры провели второй разговор с Зеленским без Трампа - СМИ

Европейцы провели второй разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским без президента США Дональда Трампа после первого совместного разговора, сообщает The Times, пишет УНН.

Детали

"Сэр Кир (Стармер) присоединился ко второму разговору с Президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами, на этот раз без президента Трампа. Это произошло после предыдущего разговора, во время которого Трамп очертил свои переговоры с президентом Путиным на Аляске", - говорится в публикации.

Считается, что состав второго разговора похож на первый, в котором участвовали Марк Рютте, Генеральный секретарь НАТО, Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, и лидеры Франции, Италии, Финляндии, Германии и Польши.

В первом разговоре, как сообщает CNN со ссылкой на заявление офиса французского президента, европейские лидеры присоединились к разговору с Президентом США Дональдом Трампом и Президентом Украины Владимиром Зеленским после саммита на Аляске, в обмене репликами, который "длился более часа".

По данным Елисейского дворца, в телефонном разговоре участвовали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб и президент Польши Кароль Навроцкий.

К телефонному разговору также присоединились Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и представитель Европейского Союза Урсула фон дер Ляйен.

