Зеленский после разговора с Трампом и лидерами Европы: нужно прекратить огонь как на поле боя, так и в небе и против инфраструктуры портов

Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с президентом США Дональдом Трампом и лидерами Европы заявил, что позиции после всех переговоров "очевидны" - в частности, нужно прекратить огонь как на поле боя, так и в небе и против портовой инфраструктуры, надежно и долгосрочно гарантировать безопасность с участием как Европы, так и США, и что ни один вопрос, в том числе территориальные, не решаются без Украины, пишет УНН.

Сегодня после разговора с Президентом Трампом еще дополнительно скоординировали позиции с европейскими лидерами. Позиции очевидны. Нужно достичь реального мира, который будет длительным, а не станет еще одной паузой между российскими вторжениями. Нужно как можно быстрее прекратить убийства, прекратить огонь как на поле боя, так и в небе и против нашей портовой инфраструктуры - сообщил Зеленский в соцсетях.

И продолжил: "Нужно освободить всех украинских пленных военных и гражданских и вернуть похищенных Россией детей. Тысячи наших людей до сих пор удерживаются в неволе, их всех нужно вернуть домой. Нужно сохранять давление на Россию, пока продолжаются агрессия и оккупация".

В разговоре с Президентом Трампом я сказал о том, что должно быть усиление санкций, если не будет трехсторонней встречи или если Россия будет уклоняться от честного окончания войны. Санкции – это действенный инструмент. Нужно надежно и долгосрочно гарантировать безопасность с участием как Европы, так и Соединенных Штатов. Все вопросы, которые важны для Украины, должны обсуждаться с участием Украины, и ни один вопрос, в том числе территориальные, не решаются без Украины - подчеркнул Зеленский.

"Спасибо партнерам, которые помогают. Сегодня есть важное заявление европейских лидеров, которое укрепляет нашу позицию. Работаем дальше все вместе: европейцы, американцы, все в мире, кто хочет мира и спокойствия в международных отношениях", - отметил Президент.

