Зеленский после разговора с Трампом и лидерами Европы: нужно прекратить огонь как на поле боя, так и в небе и против инфраструктуры портов

10:46 • 4540 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
09:52 • 11185 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
08:59 • 16247 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
07:28 • 28298 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с Путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 153443 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 158544 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 115224 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 105795 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 91824 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 129912 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Популярные новости
Трамп после встречи с путиным: "Теперь все зависит от Зеленского"16 августа, 01:33 • 85697 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 18139 просмотра
Тысячи иностранных наемников в рядах РФ не могут покинуть фронт после окончания контракта - проект "Хочу жить"16 августа, 03:52 • 32297 просмотра
Трамп имел долгий разговор с Зеленским на обратном рейсе с Аляски - CNN06:49 • 32266 просмотра
Послы ЕС экстренно собираются после встречи Трампа и путина07:47 • 22504 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
15 августа, 11:14 • 248014 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 215169 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
15 августа, 09:48 • 221177 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 233665 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14 августа, 14:49 • 315934 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo07:05 • 12116 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 18224 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 139227 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 218679 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 157941 просмотра
Зеленский после разговора с Трампом и лидерами Европы: нужно прекратить огонь как на поле боя, так и в небе и против инфраструктуры портов

Киев • УНН

 • 2578 просмотра

Президент Украины скоординировал позиции с Трампом и европейскими лидерами по достижению мира. Украина настаивает на прекращении убийств, освобождении пленных и возвращении детей.

Зеленский после разговора с Трампом и лидерами Европы: нужно прекратить огонь как на поле боя, так и в небе и против инфраструктуры портов

Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с президентом США Дональдом Трампом и лидерами Европы заявил, что позиции после всех переговоров "очевидны" - в частности, нужно прекратить огонь как на поле боя, так и в небе и против портовой инфраструктуры, надежно и долгосрочно гарантировать безопасность с участием как Европы, так и США, и что ни один вопрос, в том числе территориальные, не решаются без Украины, пишет УНН.

Сегодня после разговора с Президентом Трампом еще дополнительно скоординировали позиции с европейскими лидерами. Позиции очевидны. Нужно достичь реального мира, который будет длительным, а не станет еще одной паузой между российскими вторжениями. Нужно как можно быстрее прекратить убийства, прекратить огонь как на поле боя, так и в небе и против нашей портовой инфраструктуры

- сообщил Зеленский в соцсетях.

И продолжил: "Нужно освободить всех украинских пленных военных и гражданских и вернуть похищенных Россией детей. Тысячи наших людей до сих пор удерживаются в неволе, их всех нужно вернуть домой. Нужно сохранять давление на Россию, пока продолжаются агрессия и оккупация".

Европейские лидеры провели второй разговор с Зеленским без Трампа - СМИ16.08.25, 11:55 • 4328 просмотров

В разговоре с Президентом Трампом я сказал о том, что должно быть усиление санкций, если не будет трехсторонней встречи или если Россия будет уклоняться от честного окончания войны. Санкции – это действенный инструмент. Нужно надежно и долгосрочно гарантировать безопасность с участием как Европы, так и Соединенных Штатов. Все вопросы, которые важны для Украины, должны обсуждаться с участием Украины, и ни один вопрос, в том числе территориальные, не решаются без Украины

- подчеркнул Зеленский.

"Спасибо партнерам, которые помогают. Сегодня есть важное заявление европейских лидеров, которое укрепляет нашу позицию. Работаем дальше все вместе: европейцы, американцы, все в мире, кто хочет мира и спокойствия в международных отношениях", - отметил Президент.

Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности16.08.25, 12:52 • 11215 просмотров

Юлия Шрамко

