В Генштабе заявили о продвижении украинских подразделений на Северо-Слобожанском направлении до 2,5 километров
Киев • УНН
На Северо-Слобожанском направлении украинские подразделения продвинулись на 1-2,5 км. ВСУ продолжают активные действия для уничтожения врага и освобождения населенных пунктов.
На Северо-Слобожанском направлении, что на Сумщине, продвижение украинских подразделений составляет от 1 до 2,5 километров, передает УНН со ссылкой на сообщение Генштаба.
Детали
По данным Генштаба, на Северо-Слобожанском направлении украинские воины продолжают активные действия с целью уничтожения противника и освобождения наших населенных пунктов.
На соответствующих участках продвижение украинских подразделений составляет от 1 до 2,5 километров
С целью недопущения логистического обеспечения, эвакуации и усиления подразделений российских оккупантов в определенных локациях удерживаются зоны сплошного огневого поражения противника, резюмировали в Генштабе.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, во время которой обсуждалась актуальная информация на линии фронта. Также глава государства сообщил об успехах на Добропольском и Покровском направлениях.