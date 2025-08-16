В Генштабе заявили о продвижении украинских подразделений на Северо-Слобожанском направлении до 2,5 километров

На Северо-Слобожанском направлении, что на Сумщине, продвижение украинских подразделений составляет от 1 до 2,5 километров, передает УНН со ссылкой на сообщение Генштаба.

Детали

По данным Генштаба, на Северо-Слобожанском направлении украинские воины продолжают активные действия с целью уничтожения противника и освобождения наших населенных пунктов.

На соответствующих участках продвижение украинских подразделений составляет от 1 до 2,5 километров - говорится в сообщении.

С целью недопущения логистического обеспечения, эвакуации и усиления подразделений российских оккупантов в определенных локациях удерживаются зоны сплошного огневого поражения противника, резюмировали в Генштабе.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, во время которой обсуждалась актуальная информация на линии фронта. Также глава государства сообщил об успехах на Добропольском и Покровском направлениях.